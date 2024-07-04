Антиплагиат и «Татарская вселенная»: КФУ презентовал новые проекты на татарском языке

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Антиплагиат по-татарски: списывать уже не получится

Самым важным и востребованным с научной точки зрения можно назвать программу проверки татарских текстов на плагиат, потому что инструмента для определения их оригинальности до настоящего времени не было. Татарский антиплагиат необходим не столько для анализа художественной литературы, сколько для проверки научных работ.

Специалисты КФУ для создания программы по поиску плагиата на татарском языке изучили аналогичные программы, работающие с текстами на русском и английском языках. Выяснили, что эти программы не учитывают особенности татарского языка.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мы собрали все источники. Написали специальные программы для сбора текстов из источников. Они ежедневно собирают актуальную информацию. В планах у нас – ввести также источники в нецифровом формате, – пояснила программный инженер, сотрудник Научно-образовательного центра стратегических исследований в области родных языков и культур Изида Хаялиева.

Самый популярный метод заимствования текстов – рерайт, то есть переработка текста из других источников в новый текст.

Во-первых, мы можем получить измененный вариант текста через переводчика, то есть переводим на русский язык и обратно на татарский. После этого мы используем корпус синонимов готовых предложений и словарь синонимов, который мы начали вводить сами, – рассказала ученый.

Также программа позволяет определить, сколько авторов писали текст. Для этого используется одна из новейших методик – стилометрический анализ. Текст разделяется на несколько частей, и в каждой части измеряются стилометрические качества. Если в качестве этих частей обнаруживаются отличия, это означает, что текст написали несколько человек.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для поиска плагиата также используется модель искусственного интеллекта. ИИ разделяет текст по предложениям, затем определяет связи для следующих друг за другом предложений и выводит процент не связанных предложений от общего количества пар предложений.

Есть и автоматическое определение жанра текста. Для этого мы сами создали модель искусственного интеллекта, – отметила Изида Хаялиева.

Программу поиска плагиата в татарских текстах уже используют в КФУ. В будущем она, как ожидается, найдет широкое применение.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Проект о татарских ученых: «Сделаем так, что можно будет показать по любому каналу»

Студенты Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ запустили видеопроект об известных татарских деятелях литературы и ученых. Разработка идет под руководством их преподавателей – сотрудников института. По словам авторов проекта, о татарских писателях, поэтах, общественных деятелях регулярно рассказывает республиканское телевидение, но работы, посвященные жизни и деятельности ученых не выходят за рамки института, оставаясь в его фондах.

В этом году мы работали с учеными в области языка и литературы. В дальнейшем планируем готовить передачи о татарских ученых, работающих в различных научных областях. Планируем, что с расширением вещания будет возможность работать и в формате литературно-документального фильма, – рассказали студенты – разработчики проекта.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель Председателя Государственного Совета РТ, глава Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, Марат Ахметов после ознакомления с проектом поинтересовался, как авторы будут продвигать его, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию.

Вы не пробовали этот проект предложить телеканалу «Татарстан – Новый век»? У них есть короткие циклы об ученых. Компания, конечно, требовательна к качеству контента. Попробуйте сказать Аминову, подойдет ли их критериям. Этот проект считаю очень ценным, как и творчество самих студентов, – сказал Ахметов.

Директор Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ Радиф Замалетдинов заверил, что проект достаточно высокого качества.

Если помните, мы вам показывали вариант, снятый на мобильный телефон. А сейчас у нас есть все возможности. Мы можем сделать проект таким, что можно будет показывать на любом канале, – пояснил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сайт татарской вселенной: мультфильм, ЕГЭ, художественные произведения

На базе КФУ также заработал татароязычный сайт, охватывающий все направления образования: начальное, среднее, профессиональное, дополнительное. Сайт под названием «Татар галәме» («Татарская Вселенная») содержит методически выверенную информацию и подходит как для учителей и воспитателей, так и родителей и детей. «Мы разработали портал, который помогает в преподавании и изучении предметов», – представили его создатели.

На сайте «Татар галәме» собрана разноплановая информация, которая размещена в интернете, а также имеется в других источниках. К примеру, ресурс позволит играть в татарские онлайн-игры, почитать произведения художественной литературы на татарском языке, а также подготовиться к ЕГЭ по татарскому языку и литературе.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Среди представленных Марату Ахметову проектов также были проект по подготовке акцидентных шрифтов для татарского языка, развивающая образовательная программа-агрегатор Ru-Lingva.

В ходе встречи состоялось награждение победителей олимпиады по родным языкам, проведенной Северо-Восточным университетом. В этом году среди учащихся 8-11 классов были определены победители по 46 языкам. В первом туре по татарскому языку состязались более 400 детей из Татарстана и других регионов. Дипломы 23 победителям вручили Марат Ахметов и Радиф Замалетдинов. В церемонии награждения также приняли участие руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и генеральный директор АО «ТАТМЕДИА» Шамиль Садыков.

Энже Габдуллина, intertat.tatar, перевод с татарского