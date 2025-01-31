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Происшествия 31 января 2025 10:03

Антимонопольщики Татарстана оштрафовали «Яндекс Плюс» за нарушение закона о рекламе

Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы признало компанию «Яндекс Плюс» виновной в нарушении закона о рекламе.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФАС России по РТ, фирма назвала свой продукт футбольным термином – сейв. В рекламе открытие вклада с процентной ставкой до 18% годовых предлагалось при оформлении дебетовой карты от Яндекс Банка. А, как известно, по закону компания должна отвечать за содержание рекламы.

«Рекламируя финансовый продукт, компания не указала существенные условия, которые позволили бы потребителям оценить, насколько привлекателен для них рекламируемый сейв. Потребители были лишены возможности изучить, насколько доходным он может быть и как они могут им воспользоваться», – рассказали в пресс-службе.

Запрет на отсутствие в рекламе финансового продукта полной информации о его предоставлении регламентирован статьей 28 закона о рекламе.

Учитывая, что нарушение устранено до вынесения решения, предписание не выдавалось, а также тот факт, что компания «Яндекс Плюс» проявляла инициативу в раскрытии всех обстоятельств, в пресс-службе рассказали, что было принято решение о наложении штрафа в 100 тыс. рублей.

#Яндекс #штраф #УФАС по РТ
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