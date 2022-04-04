Антикризисный штаб при Минмоле РТ расскажет молодежи о федеральных мерах поддержки

Антикризисный штаб при Минмолодежи Татарстана сейчас обрабатывает обращения от молодых людей республики о необходимых мерах поддержки на фоне санкций. Также он ставит одной из своих основных задач информировать молодых татарстанцев об уже существующих мерах, принятых на федеральном уровне. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказала заместитель главы ведомства Алла Кондратьева.

«Мы собрали предложения от молодежи, их получилось очень много, мы сейчас проводим опросы для того, чтобы понять, какие наиболее востребованы. Кроме того, наша задача – показать молодежи те меры поддержки, которые уже приняты в стране», – поделилась собеседник.

Среди основных — поддержка IT-специалистов, гранты на собственные проекты, жилищные программы для молодых специалистов, которые сохраняют ипотечную ставку.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минмолодежи РТ опросит около 20 тыс. молодых людей в Татарстане для того, чтобы узнать, какие им нужны меры поддержки на фоне санкций, введенных против России.