Антикризисный форум Made in Kazan стартует в столице Татарстана 25 апреля

Организаторы масштабного форума Made in Kazan начали сбор заявок на мероприятие, которое состоится уже 25 апреля. В этом году событие пройдет в новом формате Global Mind, которое подразумевает общий «мозговой штурм» представителей бизнеса, экспертного сообщества и власти. Главная цель общения участников – найти новые формы и пути развития экономики в условиях антироссийских ограничений.

Ранее о перезапуске проекта на деловом понедельнике объявил мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что в новых условиях беспрецедентного внешнего давления на страну важно наладить живое взаимодействие между бизнесом и властью.

Эта синергия позволит эффективно создавать новые точки роста для городской и республиканской экономики. Важную роль в этом процессе должны сыграть и эксперты-профессионалы, которые специализируются на конкретных отраслях экономики.

«Самое время использовать коллективный разум», – подчеркнул Ильсур Метшин.

Предстоящий форум Made in Kazan сосредоточится на 11 направлениях работы – в соответствии с ключевыми отраслями экономики, рассказал руководитель Аппарата исполкома Казани Булат Алеев. По его словам, модерировать встречу будут руководители крупных предприятий и другие представители бизнес-сообщества.

«Мероприятие объединит 100 участников, в том числе экспертов в 11 отраслевых направлениях: тяжелой и легкой промышленности, пищевой промышленности и сельском хозяйстве, сфере услуг, строительстве, недвижимости и девелопменте, туризме и спорте, высоких технологиях, логистике, медицине и других», – заключил Булат Алеев.

Он добавил, что желающие принять участие в форуме уже сейчас могут заполнить заявку на сайте проекта. Кроме того, наблюдать за ходом дискуссии и «мозгового штурма» можно будет через онлайн-трансляцию.

