Антикоррупция в образовании и развитие языков: в Казани подвели итоги форума «Сообщество»

Перспективы развития языков народов России, миграционные проблемы и противодействие коррупции обсудили участники форума «Сообщество» ПФО в Казани. Главные итоги дискуссионной площадки подвели сегодня эксперты на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы собирались и обсуждали серьезные вопросы, и это не носило формальный характер. В частности, речь шла о том, какие есть ориентиры единства в российском будущем, какие могут быть новые практики в сохранении и развитии языков народов России. Безусловно, всех нас волнуют миграционные проблемы России. Активно обсуждалась роль НКО в адаптации и интеграции мигрантов. Прошел круглый стол, посвященный практикам социокультурного наследия», — сообщил эксперт Общественной палаты РТ, директор НИИ социальной философии Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Олег Агапов.

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева проинформировала, что участниками форума в Казани стали 2,5 тыс. человек из 81 субъекта страны. В рамках деловой программы прошли 46 мероприятий. В дискуссионных площадках участвовали 130 спикеров от Республики Татарстан, в том числе 46 представителей НКО и 44 представителя органов власти и госструктур.

Участники форума, в частности, обсудили тему коррупции в высшем образовании. Второй важной темой, которую поднимали эксперты за круглым столом на базе университета имени Тимирясова, стала проблема развития педагогического образования.

«На сегодняшний день большая проблема заключается в том, что общество само не видит некоммерческие организации. Зачастую в СМИ пишут об инициативе глав администраций, хотя эти инициативы исходят из деятельности общественных советов», — отметил Агапов.

Говоря о противодействии коррупции, эксперт сообщил, что депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев предложил на форуме академическому сообществу антикоррупционный стандарт вуза. Его предлагают растиражировать и довести до определенной законодательной инициативы.

«Все мы говорим о противодействии коррупции, но создать антикоррупционный стандарт в каком-то конкретном сегменте очень сложно», — заметил Агапов.

Форум «Сообщество» прошел в Татарстане во второй половине августа при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. Мероприятие стало открытой рабочей площадкой для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества.