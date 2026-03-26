Антикоррупционную работу обсудили на заседании Минстроя Татарстана

Заседание Общественного совета при Минстрое Татарстана посвятили вопросам реализации антикоррупционной политики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С основным докладом выступила начальник отдела государственной службы и кадров Татьяна Титова. Она напомнила, что антикоррупционная работа министерства ведется в рамках профильной ведомственной программы и решений республиканской комиссии по координации противодействия коррупции.

По ее словам, в 2025 году при министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана прошло четыре заседания комиссии по противодействию коррупции. На них рассматривались вопросы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, результаты отраслевых исследований коррупционных факторов и эффективность реализуемых мер.

Титова также сообщила, что по итогам анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера госслужащих министерства оснований для привлечения их к дисциплинарной ответственности не выявлено.

Она добавила, что в ходе проверки 271 государственного служащего на участие в предпринимательской деятельности нарушений запретов и ограничений также не обнаружено.

Отдельное внимание в министерстве уделяют профилактике и просвещению. В частности, для сотрудников, недавно поступивших на государственную службу, регулярно проводят семинары и тематические квизы, направленные на формирование антикоррупционного поведения.

Кроме того, ежегодно проводится опрос населения и работников бюджетной сферы о восприятии коррупции. По итогам исследования 2025 года выросла доля респондентов, считающих, что коррупции в Минстрое Татарстана нет, – на 3,6%, а также увеличилось число тех, кто готов сообщать о подобных фактах, – на 4,3%. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте министерства.