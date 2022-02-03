Антикоррупционное управление Президента РТ ищет кандидатов на включение в кадровый резерв

Объявлен конкурс на включение в кадровый резерв Аппарата Президента РТ для замещения главной группы должностей в Управлении Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.

Образцы бланков документов, необходимых для участия в конкурсе, рекомендации по подготовке к тестированию и подробная информация о методике проведения конкурса размещена на сайте.

Информация о должностях кадрового резерва размещена на сайте федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ».

Заявления на участие в конкурсе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: город Казань, Кремль, корпус 9. За дополнительной информацией о порядке проведения конкурса можно обратиться по телефону в отдел кадров Департамента государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан: (843) 567-86-42.

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении государственной гражданской службы или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также по результатам конкурсных процедур. Примерный перечень вопросов, включенных в систему тестирования, размещен на официальном портале РТ в разделе «Государственная гражданская и муниципальная служба».