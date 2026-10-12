Антициклон принесет в Татарстан сухую погоду и потепление до +24 градусов

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В Татарстане на предстоящей неделе ожидается погода на 8–10 градусов теплее климатической нормы. Осадки маловероятны, а в ближайшие дни возможны температурные рекорды, сообщает Гидрометцентр РТ.

В понедельник, 12 октября, температура воздуха в республике в полдень составляет +14…+18 градусов. Регион находится под влиянием антициклона, который обеспечивает сухую погоду.

Во вторник, 13 октября, ночью температура опустится до +5…+10 градусов, днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. В среду и четверг, 14 и 15 октября, сохранится теплая погода без существенных осадков. Ночью ожидается +5…+12 градусов, днем – +17…+24 градуса.

В пятницу, 16 октября, температура воздуха ночью составит +6…+11 градусов, днем – +15…+20 градусов. По предварительному прогнозу синоптиков, в субботу, 17 октября, существенных осадков также не ожидается, а дневная температура достигнет +15…+20 градусов.

Аналогичная аномально теплая погода наблюдалась в Татарстане в 2009 году.