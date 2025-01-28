В Казани студенты встретились с участниками экспедиций в Антарктиду

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В КФУ на площадке шоурума ЦИТа студенты встретились с участниками экспедиций в Антарктиду. Мероприятие посвящено 205-летию со дня открытия шестого материка во время ее первой экспедиции.

Одним из знаменитых ее участников был ученый-астроном Иван Симонов, ректор КФУ в 1846-1854 годах.

В начале встречи аудитории представили документальный фильм «Антарктида. Послание из космоса», где ученые рассказали о влиянии Солнечной системы на материки, взаимодействии природы и космоса. По их мнению, многочисленные метеориты находятся именно на самом снежном континенте планеты.

На мероприятии выступили проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле КФУ и участник 67-й российской экспедиции в Антарктиду Данис Нургалеев, председатель реготделения Русского географического общества в Татарстане Дмитрий Шиллер, опытный дайвер и путешественник Ильгиз Хусаинов, замруководителя Подводного научно-исследовательского отряда им. Леонова Максим Астахов.

Цель многих экспедиций, по мнению Нургалеева, – исследование природы материка, животных, озер, общей атмосферы.

«Если Антарктида растает полностью, то она превратится в комплекс островов», – поясняет Нургалеев.

Участники экспедиций рассказали и о тяжелых моментах в своей работе – это «невыносимо холодный» климат, к которому необходимо привыкнуть: на материке довольно низкий уровень кислорода, из-за которого тяжело бегать и делать физические упражнения.

Шиллер рассказал, что главная задача Русского географического общества – исследовать разные уголки мира.

«Антарктида для нас – это история. Это действительно суровый регион. На самом деле, это страшно. Там черные горы, белые льды и скалы», – рассуждает Шиллер.

На мероприятии также представили фотоработы дайвера Хусаинова. Они иллюстрируют флору и фауну Антарктиды.

В завершение гости пожелали студентам больше путешествовать с камерой, мечтать, ставить цели и достигать их.

Дарья Агеева