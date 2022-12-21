«Турки всегда на позитиве – это образ жизни, но…»: как наплыв россиян изменил Анталью

После начала специальной военной операции и объявления мобилизации в турецкой Анталье все чаще стала слышна русская речь. Как выходцы из России осваивают турецкое побережье и как местные жители относятся к мигрантам, – в материале «Татар-информа».

2022 год значительно изменил жизнь в Анталье, когда поток мигрантов увеличился в геометрической прогрессии

Фото: © «Татар-информ»

«Изначально русскоговорящие жители селились в двух районах – Коньяалты и Муратпаша, но места стало не хватать»

Знаменитая своей старой гаванью Калеичи и великолепными пляжами Анталья давно стала для россиян этакой «дачей», куда можно приехать на лето или в течение года. Многим так полюбился этот теплый город, что они решили остаться здесь жить. Вместе с русскоговорящими жителями в Анталью перекочевали традиции и культура.

Анвар Мингазов, журналист и бизнесмен из Казани, решил оформить вид на жительство три года назад. Он живет в Анталье и иногда приезжает в столицу Татарстана, где у него туристический бизнес.

«Три года назад мы решили провести зиму в Анталье, приехали сюда на машине. Но в связи с коронавирусными ограничениями мы здесь застряли на некоторое время. Жизнь в Турции нам приглянулась, и мы решили остаться. Но в этой жизни оказалось много нюансов», – рассказывает он.

По словам Мингазова, волна русских эмигрантов хлынула в Анталью в феврале 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. За ней последовала еще одна, в сентябре, после объявления частичной мобилизации.

Анвар Мингазов живет в Анталье и иногда приезжает в столицу Татарстана, где у него туристический бизнес Фото: из личного архива Анвара Мингазова

«Анталья говорит по-русски, но не вся. Этот город по размерам больше Казани, он делится на пять макрорайонов. Изначально русскоговорящие жители селились в двух районах – Коньяалты и Муратпаша, но после двух последних волн эмиграции мест для всех желающих стало не хватать», – объясняет Мингазов.

Русская речь постепенно стала появляться в других районах города. Всего за один год дом, в котором живет наш собеседник вместе со своей семьей, почти полностью заполнился русскоговорящими жильцами. «Вместе с иностранцами приехал и русский мат», – констатирует он.

Разница в заработке становится причиной недовольства местных жителей

2022 год значительно изменил жизнь в Анталье, когда поток мигрантов увеличился в геометрической прогрессии, рассказывает Мингазов. На волну миграции наложилось падение курса турецкой лиры, после чего в стране начался рост цен. В этом году в Турции отметили самые высокие темпы инфляции за последние 20 лет.

На волну миграции наложилось падение курса турецкой лиры, после чего в стране начался рост цен Фото: © «Татар-информ»

«Сейчас в Турции жесткий экономический кризис. Турецкая лира “лежит” достаточно долго, и пока нет предпосылок для укрепления курса. Товары и услуги подорожали почти в два-три раза. Заметно выросли тарифы на коммунальные платежи – свет, электричество. Только цены на воду выросли не особо. Правда, на этом фоне подняли и минимальную зарплату на 30 процентов, но этого мало», – рассказал Мингазов.

На минимальную зарплату, которая сейчас составляет примерно 5,5 тысячи лир, прожить можно с большим трудом. А вот что касается иностранцев, то жизнь у них особо не изменилась.

«В основном среди приезжих, 90 процентов – это специалисты IT-сферы. Работают они по удаленке, чаще всего в российских или в европейских компаниях, и получают хорошие деньги», – отметил собеседник.

По словам Мингазова, разница в заработке становится причиной недовольства местных жителей, поскольку айтишники из России денег не жалеют и провоцируют рост цен. В первую очередь – на жилье.

Разница в заработке становится причиной недовольства местных жителей Фото: © «Татар-информ»

«Турки часто мигрируют по своей стране, они привыкли снимать жилье. Но так получилось, что год назад квартира в Анталье стоила от 3 до 5 тысяч лир, а сейчас она стоит 20 тысяч лир, и это очень ощутимо. Не каждый турок может позволить себе такие затраты», – считает бизнесмен.

«Это недовольство – латентное, оно не выражается открыто в транспорте или в магазинах»

Еще в ноябре группа граждан Турции обратилась к правительству своей страны с петицией о запрете продажи недвижимости иностранцам. Некоторые города, в том числе Анталья, были не готовы к волне мигрантов: дороги, городские коммуникации, интернет и общественный транспорт – все это оказалось перегружено.

Год назад снять квартиру в Анталье стоило от 3 до 5 тысяч лир, а сейчас – 20 тысяч Фото: из личного архива Анвара Мингазова

Несколько районов в Анталье и многих других городах закрыли для получения вида на жительство. В итоге пострадали мигранты, которые успели купить там жилье. Теперь новая квартира для таких россиян стала как дача, куда можно приехать максимум на 3 месяца по туристической визе.

Получить вид на жительство теперь тоже непросто – его стали давать в основном на полгода, а то и меньше. Еще один неприятный бонус – регулярные рейды полиции для проверки прописки, которые ранее не проводились вообще никогда.

«Это недовольство – латентное, оно не выражается открыто в транспорте или в магазинах. Туркам традиционно присуще дружелюбие, и оно совершенно искреннее, не показное. Это у них в крови. Турки всегда на позитиве – это образ жизни, но сейчас они сталкиваются с множеством проблем, с ростом цен, безработицей», – поделился Мингазов.

Знаменитая своей старой гаванью Калеичи и великолепными пляжами Анталья давно стала для россиян этакой «дачей» Фото: из личного архива Анвара Мингазова

Любопытно, что несмотря на все сложности, турки готовы приходить на помощь русскоязычным гостям, у которых без знания турецкого и английского языка возникают сложности с обращением в министерства, ведомства и банки – еще одна из проблем. В итоге в Анталье возник целый рынок «помогаторов» – людей, которые знают несколько языков и выступают гидами-переводчиками.

«Русское общество Антальи»

Вдали от родной земли любой народ начинает объединяться, и русские здесь не исключение. В Анталье существует сразу несколько таких объединений, одно из которых называется «Русское общество Антальи».

«Наше общество образовалось 12 лет назад. Сначала мы собирались дома. Так как я многодетная мать, то начала общаться с родителями других детей, и так завязалось наше знакомство», – рассказывает руководитель организации Марина Сорокина.

Женщина рассказала, что поначалу очень не хотела переезжать сюда из родного Сочи, но мнение супруга оказалось решающим.

Марина Сорокина после переезда из Сочи в Турцию организовала «Русское общество Антальи» Фото: из личного архива Марины Сорокиной

«Сюда я переехала 17 лет назад с мужем, гражданином Турции, и со своими четырьмя детками. Все дети родились в Сочи, где я познакомилась с мужем. Мы уже 27 лет вместе. Конечно, разница менталитетов накладывает отпечаток, и хотя во многом наши народы близки, менталитет все-таки разный», – рассказала она.

Любовь к Родине никуда не делась. Марина Сорокина призналась, что скучает по родному краю и стремится почаще бывать в России. Во время таких визитов она не упускает возможности посетить Театр Вахтангова в Москве. «Такого искусства нигде нет», – уверена она.

«Дети на момент переезда не знали турецкого языка, но быстро освоились. Только спустя три года я адаптировалась и оценила эту страну, этот прекрасный народ, его традиции. Я обрела здесь вторую Родину, и мне в Анталье очень комфортно», – пояснила она.

«Русское общество Антальи» постепенно стало проводить крупные мероприятия, одно из них – это Дни русской культуры.

«К нам приезжал симфонический оркестр из Омска и еще порядка 150 артистов. Местная администрация их с радушием принимала. Это был фестиваль невероятного размаха», – привела пример Сорокина.

«Русское общество Антальи» постепенно стало проводить крупные мероприятия, одно из них – это Дни русской культуры Фото предоставлено Мариной Сорокиной

«У нас в планах построить еще храмы на территории Турции, потребность у людей есть»

Руководитель «Русского общества Антальи» пояснила, что русских в Анталье кроме языка и традиций объединяет православная вера.

«Сначала мы собирались и молились по домам. Затем стали собирать подписи в Московский патриархат, чтобы открыть в Анталье православный храм. Обращались даже в Константинопольский патриархат», – поделилась Сорокина.

Отец Владимир приехал в Турцию специально для службы в православном храме Фото: из личного архива отца Владимира

Усилия и упорство дали свой результат – четыре года назад в Анталье открыли старый храм, которой долгое время не действовал. Построенный еще греками 120 лет назад, храм преподобного Алипия обрел новую жизнь. Настоятелем здесь служит отец Владимир, который приехал в Турцию специально для службы в православном храме. При этом сам Владимир по национальности чистокровный финн, родившийся в Швеции.

«Родом я из Стокгольма, но в свое время переехал в Финляндию, чтобы обучаться богословию. Позже перебрался в Россию. В Санкт-Петербурге учился в духовной академии, окончил аспирантуру в Москве. Четыре года назад постригся в монахи», – рассказал настоятель храма.

Отец Владимир рассказал, что в его храм специально приезжают русские люди со всего города, чтобы принять крещение, покрестить детей, венчаться.

«У нас в планах построить еще храмы на территории Турции, потребность у людей есть. Например, в Алании до сих пор нет места, куда бы могли прийти верующие с молитвой», – рассказал настоятель.

«У нас на левой стороне храма есть Киккская икона Божией Матери. Люди очень любят ее» Фото: из личного архива отца Владимира

И хотя в храме Анталии даже во время больших праздников не особо многолюдно, тут уже сформировалась своя религиозная община.

«У нас на левой стороне храма есть Киккская икона Божией Матери. Люди очень любят ее, она часто совершает чудеса. У нас есть русская семья, где мама заболела коронавирусом, была в тяжелом состоянии. И после молитвы ей сразу стало лучше», – привел пример отец Владимир.

Еще люди приходят в храм, чтобы поклониться мощам святого покровителя – преподобного Алипия Столпника и иконе собора святых Писидии.

«Большинство наших прихожан русскоязычные, из России, на втором месте – выходцы из Украины. Приезжают к нам и из Молдовы, Болгарии и других стран. Могу отметить и наплыв сбежавших из России молодых людей, которые также приходят к нам. Несмотря на это, места у нас хватает всем», – заключил священнослужитель.