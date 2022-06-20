Ансель Галимов подписал новый контракт с ХК «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» подписал новый контракт с нападающим Анселем Галимовым. Новое соглашение рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Галимов был одним из ключевых игроков нападения «Нефтехимика», набрав 20 (5 + 15) очков, что является пятым результатом в команде в регулярном чемпионате. По показателю полезности («+3») Галимов стал третьим в «Нефтехимике».

За свою карьеру 31-летний уроженец Нижнекамска и воспитанник «Нефтехимика» Галимов в рядах КХЛ также выступал за «Металлург» из Новокузнецка, «Динамо» из Москвы, «Авангард» из Омска, «Северсталь» из Череповца, «Спартак» из Москвы и ХК «Сочи». Всего он провел в лиге 418 матчей и набрал 135 (64 + 71) очков.

Дебютировав в «Нефтехимике» в сезоне 2012-2013 годов (три матча без набранных очков), Галимов вернулся в родной клуб в прошлом сезоне. Его младший брат Эмиль — тоже нападающий, отметившийся в рядах казанского «Ак Барса» в сезоне 2019-2020 годов, а ныне выступающий в питерском СКА.