Ансамбль «Забавушка» из Нижнекамска стал лауреатом фестиваля «Звонкая капель»

Диплом лауреата XII республиканского фестиваля «Моңлы тамчы — Звонкая капель» привез домой Нижнекамский фольклорный ансамбль «Забавушка». Выступление проходило на Пушечном дворе Казанского Кремля.

В столице Татарстана участники «Забавушки» также выступили перед участниками всероссийской детской фольклориады, которая проходила в одни дни с фестивалем «Звонкая капель».

Детский ансамбль «Забавушка» существует 23 года. Участники коллектива занимаются не только вокалом, они изучают историю и обряды, осваивают старинные музыкальные инструменты. Подробнее о юных артистах и их победе в Казани узнаете из сюжета «НТР».