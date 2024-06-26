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Культура 26 июня 2024 16:02

Ансамбль «Забавушка» из Нижнекамска стал лауреатом фестиваля «Звонкая капель»

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Диплом лауреата XII республиканского фестиваля «Моңлы тамчы — Звонкая капель» привез домой Нижнекамский фольклорный ансамбль «Забавушка». Выступление проходило на Пушечном дворе Казанского Кремля.

В столице Татарстана участники «Забавушки» также выступили перед участниками всероссийской детской фольклориады, которая проходила в одни дни с фестивалем «Звонкая капель».

Детский ансамбль «Забавушка» существует 23 года. Участники коллектива занимаются не только вокалом, они изучают историю и обряды, осваивают старинные музыкальные инструменты. Подробнее о юных артистах и их победе в Казани узнаете из сюжета «НТР».

#нижнекамск #фестиваль
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