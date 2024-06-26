Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ансамбль «Забавушка» из Нижнекамска стал лауреатом фестиваля «Звонкая капель»
Диплом лауреата XII республиканского фестиваля «Моңлы тамчы — Звонкая капель» привез домой Нижнекамский фольклорный ансамбль «Забавушка». Выступление проходило на Пушечном дворе Казанского Кремля.
В столице Татарстана участники «Забавушки» также выступили перед участниками всероссийской детской фольклориады, которая проходила в одни дни с фестивалем «Звонкая капель».
Детский ансамбль «Забавушка» существует 23 года. Участники коллектива занимаются не только вокалом, они изучают историю и обряды, осваивают старинные музыкальные инструменты. Подробнее о юных артистах и их победе в Казани узнаете из сюжета «НТР».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»