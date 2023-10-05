Ансамбль, встретивший Президента Узбекистана, дал концерт в культурном центре кряшен

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Ансамбль «Яшьлек» из Альметьевска, который выступил перед Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым во время его официального визита в Татарстан, дал концерт в культурном центре кряшен имени Якова Емельянова в Казани.

Солисты ансамбля — преподаватели Альметьевской музыкальной школы, коллектив занимается на базе культурного центра «Әлмәт». В 2024 году исполняется 60 лет со дня основания колледжа.

В Казани ансамбль «Яшьлек» принял участие в творческом вечере композитора, лауреата премии имени Габдуллы Тукая, автора известной песни «Мин яратам сине, Татарстан» Роберта Андреева.

«Ансамбль „Яшьлек” — визитная карточка Альметьевска. Всех высоких гостей коллектив встречает исполнением своих великолепных композиций. На городских мероприятиях, в Сабантуях наши музыканты активно участвуют. Сегодня они встречали Президента Узбекистана. Ансамбль пропагандирует традиции народов Республики Татарстан. В их репертуаре — обработки татарских, русских, башкирских, мордовских народных песен», — представила коллектив участникам творческого вечера ведущая Наталья Попова.

Студентка Альметьевского музыкального колледжа Инзиля Мустафина исполнила на концерте образцы кряшенского фольклора.

По словам Натальи Поповой, в культурном центре «Әлмәт» работает выставка тюркских народных музыкальных инструментов. Она пригласила участников встречи приехать в Альметьевск, увидеть выставку, а также попробовать сыграть на этих старинных инструментах. На концерте солист ансамбля «Яшьлек» Булат Ахметзянов исполнил татарские народные мелодии на курае, кубызе (варгане) и тальянке.

«В нашем колледже в разное время учились Роберт Андреев, Геннадий Макаров, Абузар Файзуллин. Это известные деятели искусства, мы ими очень гордимся», — отметила ведущая.

Прозвучали песни Роберта Андреева «Кәләй керәшеннәре», «Су буенда», «Аккошлар», «Китмә инде». Обработку композиций для музыкальных инструментов выполнил солист ансамбля Андрей Спиридонов. Песню «Мин яратам сине, Татарстан» зрители спели вместе с артистами.