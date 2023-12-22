Ансамбль «Волга-Волга» представил новый альбом «Брат лихой» с 11 композициями

ВИА «Волга-Волга» представила свой новый авторский альбом под названием «Брат лихой». Релиз состоялся на российском лейбле «Мороз Рекордс». Альбом включает в себя композиции, созданные группой за последние три года.

В альбоме представлено 11 композиций, большинство из которых были предварительно выпущены синглами. Солист и художественный руководитель группы, Антон Салакаев, поделился, что они решили знакомить слушателей с новыми песнями по мере их создания, не дожидаясь выхода полного альбома.

Фото: © «Татар-информ»

Несколько треков альбома записаны в сотрудничестве с известными российскими музыкантами, включая Евгения Маргулиса, Владимира Шахрина и коллектив «Бурановские бабушки». Последние внесли свой вклад в альбом, записав бонус-треки, включая известную песню «Ира» и татарскую плясовую.

Фото: © «Татар-информ»

Многие композиции уже получили признание и вошли в ротацию федеральных радиостанций. Кроме того, группа выпустила несколько клипов на песни из нового альбома. В планах также выпустить винил в новом году, который будет включать лучшие композиции легендарного ВИА.