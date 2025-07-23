Ансамбль «Татарские гармоники» покажут на «Первом канале»

Фото предоставлено Ринатом Мухутдиновым

Народный ансамбль «Татар гармуннары» («Татарские гармоники») культурного центра «Залесный» побывал на 8-м Международном телевизионном фестивале имени Геннадия Заволокина «Играй, гармонь» в Новосибирске. Фестиваль был приурочен к 15-летию проекта, он проходил с 7 по 13 июля в формате конкурса. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал руководитель ансамбля «Татарские гармоники», гармонист-виртуоз Ринат Мухутдинов.

«Это был грандиозный фестиваль. Приехали 1532 участника из 60 регионов России – от Калининграда до Владивостока, также были коллективы из Германии, Франции, Казахстана. Активно участвовали народы Кавказа. Наш ансамбль принимал участие в каждом мероприятии фестиваля. В жюри были известные люди. Им понравились песни, мелодии нашего народа, жемчужины татарского песенного искусства, произведения Салиха Сайдашева. Мы играли на тальянке, хромке», – рассказал он.

Фото предоставлено Ринатом Мухутдиновым

Ринат Мухутдинов поблагодарил Министерство культуры Республики Татарстан и Всемирный конгресс татар за организацию поездки. По его словам, выступление ансамбля можно будет увидеть на «Первом канале» примерно через полгода.

«Мы выступали и с ансамблем, и сольно. Сделали дуэт с Рафинатом Салаховым: я на гармони, он играл на курае. Жюри это наше выступление тоже понравилось. Рафкат Зиятдинов, например, стал дипломантом, выступив сольно. Наш ансамбль состоит из самодеятельных музыкантов. В коллективе 19 человек. Нам сшили новые костюмы. Во время фестиваля мы познакомились с такими же гармонистами, как мы, которые приехали из Питера, Москвы, Ростова. Особенно им понравилась наша народная мелодия «Картуф». Делились опытом, учились друг у друга. Приехали вдохновленные, полные сил для творчества. Для участия в фестивале мы преодолели 2 тыс. километров», – сказал музыкант.

Фото предоставлено Ринатом Мухутдиновым

Как руководитель ансамбля Ринат Мухутдинов участвовал в круглых столах и обсуждениях, в ходе которых рассказал о внимании и уважительном отношении к гармонистам в Татарстане, а также о поддержке творческих коллективов. По словам собеседника агентства, коллеги проявили интерес к опыту Татарстана. Ансамбль «Татарские гармоники» успешно выступил на международном телевизионном фестивале и вернулся с дипломом лауреата.

Цикл передач «Играй, гармонь» выходит в эфир на «Первом канале» с 1986 года. Основатель проекта и первый ведущий – народный артист России Геннадий Заволокин. После его гибели в автокатастрофе в 2001 году передачу ведут его дети – Анастасия и Захар. Авторы программы «Играй, гармонь» ездят по стране и представляют народные таланты России на голубых экранах.

Юлай Низаев