Ансамбль танца «Казань» впервые примет участие в программе «Мы – Россия»

Фото: © Ансамбль танца «Казань»

С 17 по 23 апреля 2024 года ансамбль танца «Казань» выступит с концертной программой «Шоу, покоряющее сердца» в Махачкале, Избербаше, Дербенте, Грозном, Нальчике и Владикавказе в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Программа реализуется ФГБУК «Росконцерт».

Ансамбль танца «Казань» Казанской городской филармонии – новый участник программы «Мы – Россия» и впервые отправится на гастроли в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана.

«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива», – отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Ансамбль танца «Казань» Казанской городской филармонии, художественный руководитель – народная артистка Республики Татарстан Чулпан Закирова.

Программа «Шоу, покоряющее сердца», 6+

Сколько народов проживают на нашей планете? Точного ответа не существует. Несомненно одно – их всех объединяют культура, традиции, музыка и, конечно же, танец. Танец – это язык тела, который понятен каждому жителю нашей планеты вне зависимости от языковых различий, цвета кожи и возраста.

«Шоу, покоряющее сердца» – уникальная танцевальная программа ансамбля танца «Казань», состоящая из череды танцевальных этюдов, объединенных единым смысловым стержнем в яркое зрелищное представление, которое рассказывает о разнообразии культур и наций, проживающих на нашей планете. Зажигательный испанский, энергичная лезгинка народов Кавказа, русская плясовая, татарская свадебная, бразильский карнавал – это магия, которая уносит зрителей в путешествие планетарного масштаба.

Даты выступлений:

17.04.2024 г. – г. Махачкала

18.04.2024 г. – г. Избербаш

19.04.2024 г. – г. Дербент

20.04.2024 г. – г. Грозный

22.04.2023 г. – г. Нальчик

23.04.2024 г. – г. Владикавказ