Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ансамбль танца «Казань» представит спектакль по мотивам поэмы Кул Гали
Ансамбль танца «Казань» представит спектакль по мотивам поэмы татарского поэта Кул Гали «Кысса-и Йусуф» («Сказание о Юсуфе»). Премьера запланирована на осень 2024 года. Об этом рассказала «Татар-информу» художественный руководитель Казанской городской филармонии и ансамбля «Казань» Чулпан Закирова.
«Это легенда и золотой фонд нашей татарской литературы. Известное произведение будет представлено в виде мюзикла с использованием вокально-хореографических номеров. Готовится много музыкального материала, в сольных партиях будут задействованы известные артисты татарской эстрады — солисты казанской городской филармонии. Сейчас мы работаем в новом формате „синтеза“, делаем музыкальные спектакли, в которых ансамбль танца выполняет роль балета», — рассказала она.
«Кысса-и Йусуф» — поэма Кул Гали, в основе которой лежит история пророка Юсуфа. Произведение считается памятником средневековой тюркско-татарской литературы. Поэма сыграла большую роль в культуре Волжской Булгарии.
Чулпан Закирова отметила, что сейчас спектакль находится на стадии разработки и он, безусловно, является для танцевального коллектива ярким событием нового сезона. «Музыкальный материал уже прописан, проходят репетиции. Это будет красивый и красочный музыкальный спектакль», — подчеркнула она.
Роль Зулейхи исполняют — Саида Мухаметзянова и Чулпан Закирова, роль Юсуфа — Руслан Закиров. Композитор — Алмаз Асхалуллин, художник — Ярослава Рафикова. Также в спекаткле будут задействованы заслуженные и народные артисты Республики Татарстан, солисты казанской городской филармонии: Рустем Асаев, Гульшат Имамиева, Айдар Габдинов, Ляйсан Махмутова, Флорит Гиздатуллин, Айзат Мардан, Ильнур Фасхутдинов, Рафаэль Якупов и Ильнур Хисамутдинов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»