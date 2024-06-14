Ансамбль танца «Казань» представит спектакль по мотивам поэмы Кул Гали

Ансамбль танца «Казань» представит спектакль по мотивам поэмы татарского поэта Кул Гали «Кысса-и Йусуф» («Сказание о Юсуфе»). Премьера запланирована на осень 2024 года. Об этом рассказала «Татар-информу» художественный руководитель Казанской городской филармонии и ансамбля «Казань» Чулпан Закирова.

«Это легенда и золотой фонд нашей татарской литературы. Известное произведение будет представлено в виде мюзикла с использованием вокально-хореографических номеров. Готовится много музыкального материала, в сольных партиях будут задействованы известные артисты татарской эстрады — солисты казанской городской филармонии. Сейчас мы работаем в новом формате „синтеза“, делаем музыкальные спектакли, в которых ансамбль танца выполняет роль балета», — рассказала она.

«Кысса-и Йусуф» — поэма Кул Гали, в основе которой лежит история пророка Юсуфа. Произведение считается памятником средневековой тюркско-татарской литературы. Поэма сыграла большую роль в культуре Волжской Булгарии.

Чулпан Закирова отметила, что сейчас спектакль находится на стадии разработки и он, безусловно, является для танцевального коллектива ярким событием нового сезона. «Музыкальный материал уже прописан, проходят репетиции. Это будет красивый и красочный музыкальный спектакль», — подчеркнула она.

Роль Зулейхи исполняют — Саида Мухаметзянова и Чулпан Закирова, роль Юсуфа — Руслан Закиров. Композитор — Алмаз Асхалуллин, художник — Ярослава Рафикова. Также в спекаткле будут задействованы заслуженные и народные артисты Республики Татарстан, солисты казанской городской филармонии: Рустем Асаев, Гульшат Имамиева, Айдар Габдинов, Ляйсан Махмутова, Флорит Гиздатуллин, Айзат Мардан, Ильнур Фасхутдинов, Рафаэль Якупов и Ильнур Хисамутдинов.