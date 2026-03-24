Ансамбль с Южных Курил представит татарские танцы в Китае на фестивале «Шанхайская сюита»

Юные солисты студии балета и танца Южно-Курильска представят в Китае татарскую хореографию на фестивале-конкурсе «Шанхайская сюита». Об этом рассказали в Региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области.

«Для коллектива с острова Кунашир это не просто выступление, а возможность продемонстрировать богатство и многогранность культуры нашей страны, где бережно переплетаются традиции десятков народов», – подчеркнули в пресс-службе автономии.

Возглавляющая студию много лет хореограф Гульсина Байкенова уже много лет доказывает, что расстояние не является помехой для сохранения культурного кода. В частности, коллектив представит в Китае зажигательный татарский танец «Сабантуй», энергия которого напоминает о масштабности татарского национального праздника. Пластика и ритм номера призваны передать широту души и трудолюбие татарского народа.

Особое место в конкурсной программе уделено лирической постановке. Юная артистка Ляйсана Абдурахманова исполнит проникновенный танец «Умырзая» («Подснежник»). На предстоящем фестивале номер будет показан в рамках мастер-класса. Этот танец символизирует нежность, весну и надежду – чувства, понятные каждому человеку независимо от национальности и страны проживания.

Национально-культурная автономия татар Сахалинской области помогала студии в процессе подготовки к конкурсу. В организации уверены, что деятельность Гульсины Байкеновой способствует не только развитию татарской культуры в регионе, но и укреплению образа России как страны, сохраняющей свои этнические традиции.

«Мы провожаем наших девочек с твердой уверенностью, что они достойно представят не только Сахалинскую область, но и всю Россию. Участие в „Шанхайской сюите“ – это уникальная возможность познакомить наших китайских друзей с культурой татарского народа, частью великой российской культуры. Желаем им только призовых мест и незабываемых эмоций», – заметила руководитель региональной автономии татар Закия Валитова.

Международный фестиваль-конкурс «Шанхайская сюита» проводится впервые. Организаторы рассчитывают, что он станет еще одной яркой страницей в летописи российско-китайских гуманитарных связей.

