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Ансамбль Росгвардии выступит на концерте в честь Дня Республики Татарстан
Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ выступит на праздничном концерте в честь Дня Республики Татарстан и подарит жителям Казани музыкальный подарок.
Как сообщают в пресс-службе ведомства, артисты исполнят знаменитые военно-патриотические композиции и зрелищные хореографические номера.
Академический ансамбль Росгвардии – один из крупнейших в России армейских коллективов музыкального и хореографического искусства.
Прославленный творческий коллектив неоднократно выступал за рубежом. Творчество ансамбля знают и любят жители более 70 стран.
Кроме того, завтра военнослужащие казанского полка и сотрудники территориального Управления Росгвардии будут охранять общественный порядок на празднике, чтобы жители и гости столицы республики могли безопасно отдохнуть.
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