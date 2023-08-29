Ансамбль Росгвардии выступит на концерте в честь Дня Республики Татарстан

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Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ выступит на праздничном концерте в честь Дня Республики Татарстан и подарит жителям Казани музыкальный подарок.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, артисты исполнят знаменитые военно-патриотические композиции и зрелищные хореографические номера.

Академический ансамбль Росгвардии – один из крупнейших в России армейских коллективов музыкального и хореографического искусства.

Прославленный творческий коллектив неоднократно выступал за рубежом. Творчество ансамбля знают и любят жители более 70 стран.

Кроме того, завтра военнослужащие казанского полка и сотрудники территориального Управления Росгвардии будут охранять общественный порядок на празднике, чтобы жители и гости столицы республики могли безопасно отдохнуть.