Ансамбль песни и танца Татарстана посвятит концерт юбилею Лимы Кустабаевой

Концерт Государственного ансамбля песни и танца Татарстана, посвященный юбилею народной артистки РФ, заслуженного деятеля искусств РСФСР и ТАССР Лимы Кустабаевой состоится 27 января в Татарском государственном театре драмы и комедии им. Тинчурина.

Художественный руководитель ансамбля, заслуженный артист РФ и народный артист РТ Айрат Хаметов рассказал, что Лима Кустабаева проработала в коллективе 30 лет. Она пришла в ансамбль как главный хормейстер, а позже заняла должность художественного руководителя.

Хаметов отметил, что лично начал работать в ансамбле в 1985 году по приглашению Кустабаевой и для него большая честь организовать праздник в ее честь.

По словам Хаметова, Лиму Галиевну отличают харизма, сила, профессионализм и страсть к искусству. За годы работы она создала множество музыкально‑танцевальных программ, демонстрирующих богатство национального искусства, среди которых «Сабантуй», «Моя Родина», «Наше наследие», «Светлое зеркало», «Мелодии Урала», «Мой Сайдаш», «Гусиное крыло», «Курбан байрам», «Восточный клуб» и другие.

Хаметов напомнил, что в 1986 году ансамбль под руководством Кустабаевой получил первое место на конкурсе среди ансамблей песен и танцев в Концертном зале Чайковского. Победа стала новым этапом развития коллектива, после чего ансамбль начал гастролировать в другие страны, включая дальнее зарубежье.

В первом отделении концерта будет показана вокально-хореографическая композиция «Аулак өйдә» («На посиделках»), которую ранее восстановила и поставила на сцене сама Кустабаева. Во втором отделении ансамбль представит лучшие произведения из золотого фонда, созданные в период ее работы.

Хаметов подчеркнул, что концерт является музыкально-хореографическим подарком Лиме Галиевне и знаком признательности за ее вклад в коллектив. Он добавил, что Кустабаева сохранила и развила наследие предыдущих балетмейстеров, таких как Файзи Гаскаров, Гай Тагиров и Адгам Нарыков, и сегодня ансамбль продолжает развитие в заданном ей направлении.

Лима Галиевна Кустабаева родилась 3 августа 1945 года в Магнитогорске. Она советский и российский хоровой дирижер, режиссер, сценарист, педагог и деятель культуры. Заслуженным деятелем искусств РСФСР стала в 1987 году, а народной артисткой РФ – в 1996 году.

В 1971 году она стала главным хормейстером Татарского государственного ансамбля песни и танца, с 1978 по 2000 год занимала должность художественного руководителя, что ознаменовалось расцветом коллектива, обновлением его репертуара и укреплением международного авторитета.

Кустабаева уделяла особое внимание преемственности традиций: она бережно сохраняла наследие предшественников и развивала ранее созданные программы, включая «Аулак уй» и «Казанские гости». Программа «Сабантуй» стала ее первой самостоятельной работой и символизировала начало нового этапа в истории ансамбля.