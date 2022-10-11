Ансамбль песни и танца РТ показал, в каких условиях живет «визитная карточка» республики

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ансамбль песни и танца Республики Татарстан проводит репетиции в помещении размером 110 квадратных метров. «Когда в одном зале собираемся танцоры, хор и оркестр – нас 80 человек. Поскольку стоять мне негде, взбираюсь на подоконник», – рассказал корреспондентам «Татар-информа» руководитель ансамбля Айрат Хамитов в ходе экскурсии по зданию.

Коллектив, который признан визитной карточкой Татарстана, работает в здании – объекте культурного наследия республиканского значения. Последний раз ремонт здесь проводился в 1998 году.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководство ансамбля провело эксклюзивную экскурсию для корреспондентов «Татар-информа». Журналисты посмотрели все помещения – от чердака до подвала.

«Наше положение руководство понимает. Но даже капитальный ремонт не решит проблему, нам очень трудно здесь умещаться», – пояснил директор ансамбля Юрий Жуков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Коллектив мечтает, что в будущем для государственного ансамбля песни и танца будет построено отдельное здание. Однако первоочередной задачей является замена протекающей крыши в нынешнем году, пояснили руководители ансамбля.

Напомним, на одном из заседаний Госсовета РТ депутат и известный актер Рамиль Тухватуллин поднимал вопрос ремонта здания и нехватки площадей для ансамбля.