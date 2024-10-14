Ансамбль народного танца Файзи Гаскарова с аншлагом начал гастроли в Казани

Юбилейный тур по городам России Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан с программой «Танцы народов мира» стартовал в воскресенье в Казани при аншлаге.

Концертную программу на сцене Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая открыли самые популярные постановки мэтра, хореографа Файзи Гаскарова: башкирские танцы «Гульназира», «Семь девушек», «Северные амуры», «Проказницы» — на музыку Александра Ключарёва. И если собственная национальная классика в исполнении молодых артистов выглядела чинной, то последовавшие за ними трудовой татарский танец «Косари» и хореографическая картина из дореволюционной жизни татар «Жених» взорвали зал и вызвали овацию. Артисты разыграли в танце историю знакомства жениха (заслуженный артист РБ Азамат Туктаров) и невесты (Лилия Зайнуллина) при участии задорного джигита-гармониста (заслуженный артист РБ Хабир Аралбаев).

Театрально-хореографическая сюита «Во имя жизни» в постановке Назира Байзигитова и Константина Диденко представила совершенно иную хореографию — драматургическое решение о мужском и женском в реалиях войны с элементами контемпорари, силовых приёмов и спортивных танцев.

Второе отделение концерта представило соцветие самых популярных национальных танцев народов мира. Были представлены Белоруссия, Алтай, Казахстан, Китай, Испания. Зажигательный танец аргентинских пастухов «Гаучо» в исполнении сугубо мужской части коллектива артисты исполняли на бис!. Финальной кодой программы стал русский танец «Калинка».

Эти танцы привозились из каждой гастрольной поездки за рубеж и становились полноправными номерами в репертуаре. Программа «Танцы народов мира» принесла 85-летнему коллективу множество наград и стала визитной карточкой ансамбля. Он был удостоен диплома «Посол мира» ЮНЕСКО и золотой медали «Пять континентов», а многогранность репертуара способствует долговечности и популярности коллектива. После государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева гаскаровский ансамбль стал вторым, у которого в репертуаре есть танцы народов мира.

Коллектив продолжит гастроли в Саранске, Твери, Москве, Жуковском и Подольске до 24 октября.