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Культура 14 октября 2024 08:32

Ансамбль народного танца Файзи Гаскарова с аншлагом начал гастроли в Казани

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Юбилейный тур по городам России Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан с программой «Танцы народов мира» стартовал в воскресенье в Казани при аншлаге.

Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан

Концертную программу на сцене Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая открыли самые популярные постановки мэтра, хореографа Файзи Гаскарова: башкирские танцы «Гульназира», «Семь девушек», «Северные амуры», «Проказницы» — на музыку Александра Ключарёва. И если собственная национальная классика в исполнении молодых артистов выглядела чинной, то последовавшие за ними трудовой татарский танец «Косари» и хореографическая картина из дореволюционной жизни татар «Жених» взорвали зал и вызвали овацию. Артисты разыграли в танце историю знакомства жениха (заслуженный артист РБ Азамат Туктаров) и невесты (Лилия Зайнуллина) при участии задорного джигита-гармониста (заслуженный артист РБ Хабир Аралбаев).

Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан

Театрально-хореографическая сюита «Во имя жизни» в постановке Назира Байзигитова и Константина Диденко представила совершенно иную хореографию — драматургическое решение о мужском и женском в реалиях войны с элементами контемпорари, силовых приёмов и спортивных танцев.

Второе отделение концерта представило соцветие самых популярных национальных танцев народов мира. Были представлены Белоруссия, Алтай, Казахстан, Китай, Испания. Зажигательный танец аргентинских пастухов «Гаучо» в исполнении сугубо мужской части коллектива артисты исполняли на бис!. Финальной кодой программы стал русский танец «Калинка».

Эти танцы привозились из каждой гастрольной поездки за рубеж и становились полноправными номерами в репертуаре. Программа «Танцы народов мира» принесла 85-летнему коллективу множество наград и стала визитной карточкой ансамбля. Он был удостоен диплома «Посол мира» ЮНЕСКО и золотой медали «Пять континентов», а многогранность репертуара способствует долговечности и популярности коллектива. После государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева гаскаровский ансамбль стал вторым, у которого в репертуаре есть танцы народов мира.

Коллектив продолжит гастроли в Саранске, Твери, Москве, Жуковском и Подольске до 24 октября.

#ансамбль #Танцы #гастроли #Казань
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