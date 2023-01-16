Ансамбль «Мирас» в Санкт-Петербурге приглашает изучить татарский танец

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Ансамбль танца при национально-культурном центре «Мирас» в Санкт-Петербурге приглашает молодых петербуржцев, желающих научиться татарским танцам. С деятельностью коллектива журналистов из Татарстана ознакомили руководитель ансамбля Руслан Вафин и хореограф Ольга Вафина.

«Ансамбль существует три года. К нам могут ходить все желающие, главная наша цель – сохранение и популяризация татарской культуры. Очень серьезно относимся к хореографии и танцевальным движениям, сами их придумываем. Иногда обращаемся к готовым танцевальным номерам, потому что это – история, культура. Это надо знать», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Руслан Вафин.

Ансамбль «Мирас» регулярно приглашают на городские концерты, мероприятия. «Например, сегодня мы выступаем на творческом вечере театра “Былбыл”. В августе ездили в Казань на фестиваль фольклора “Түгәрәк уен”, также выступали на мероприятиях в честь Дня Татарстана. Стараемся довести до профессионального уровня. Приходят люди, когда-то посещавшие занятия по танцу, но и те, кто никогда не занимался танцами», – рассказал руководитель коллектива.

По словам Ольги Вафиной, к созданию ансамбля их подтолкнула любовь к татарскому национальному танцу. «В Санкт-Петербург мы переехали семь лет назад. До этого мы занимались в коллективе танцевального театра “Сайдаш”, народном ансамбле “Салават Купере”. Я являюсь выпускницей хореографического отделения Казанского института культуры, а мой муж по специальности – учитель географии и биологии. Мы оба влюблены в татарский танец. У нас в коллективе занимаются люди из разных регионов – Татарстана, Башкортостана, Оренбургской, Челябинской областей и других», – рассказала хореограф.

Руководители ансамбля свою деятельность называют хобби. «Поддержку нам оказывает Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. С пошивом костюмов помог Всемирный конгресс татар», – пояснили они и представили гостям созданный ими новый танец.

«До этого у нас всегда были отдельные мужские и женские номера. А в этом номере мы танцуем в паре, это что-то новое для нашего ансамбля. Из танца видно, что татарские девушки – скромные, а джигиты – смелые и мужественные. Считаю, что мы смогли это отразить в танце», – сказала Ольга Вафина.

По словам руководителя национально-культурного центра «Мирас» Сафии Кичемасовой, на площадке центра проводятся литературно-музыкальные встречи, мастер-классы, мероприятия в Доме национальностей. «В национально-культурный центр ходят примерно 40-50 человек. В социальных сетях участников больше», – отметила она.

Встреча с журналистами Татарстана была организована Представительством РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Мирас» (“Наследие”) – образовательный центр с миссией сохранения и популяризации татарских традиций, культуры и языка. В рамках деятельности центра проходят неформальные встречи и конференции, круглые столы и различные курсы. Здесь проводятся занятия по изучению татарского языка для разных возрастных групп и культурно-просветительские мероприятия.

