Ансамбль Ленинградского военного округа выступает для заводчан Татарстана

Ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа продолжает программу в Татарстане. Один из старейших творческих коллективов, отмечающий в этом году 96-летие, традиционно выступает перед военнослужащими, курсантами и участниками СВО, а также их семьями, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

В рамках визита артисты уже провели концерты в Казанском высшем танковом училище и на Казанском вертолетном заводе, где были тепло встречены зрителями.

Сегодня коллектив представит программу для сотрудников Зеленодольского завода имени Горького. Завтра концерты состоятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Казани.

В репертуар ансамбля входят военно-патриотические, фольклорные, современные эстрадные вокальные и хореографические номера. Проект организован совместно Республикой Татарстан и командованием Ленинградского военного округа.