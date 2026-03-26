Культура 26 марта 2026 11:49

Ансамбль «Кадим Алмет» выступил в Стамбуле с новой программой

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Этномузыкальный коллектив «Татнефти» «Кадим Алмет» выступил в Стамбуле.

Концерт прошел в зале торжеств Генерального консульства России, где прозвучали произведения из новой программы. Среди гостей были дипломаты, представители бизнеса и татарской диаспоры. После выступления для них организовали общение с участниками ансамбля.

Генеральный консул России в Стамбуле Александр Калачев отметил, что творчество коллектива произвело сильное впечатление на слушателей. Сам ансамбль, созданный компанией, занимается популяризацией музыкально-поэтического наследия народов Поволжья.

Кроме того, «Кадим Алмет» выступил в начальной музыкальной школе Palet в Стамбуле, а также стал хедлайнером концерта коллективов стран тюркского мира, посвященного празднику Навруз.

Коллектив был создан компанией «Татнефть» в 2021 году для возрождения старинной тюркской музыки. В репертуаре ансамбля – этнические произведения, которые исполняются на аутентичных инструментах с сохранением музыкальной формы, ритмов и поэтического стиля, характерных для тюркских народов периода позднего Средневековья.

