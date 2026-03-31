Общество 31 марта 2026 15:45

Ансамбль «Голубые береты» дал серию концертов для участвующих в спецоперации бойцов из РТ

Фото: пресс-служба РВИО в РТ

Ансамбль «Голубые береты» провел серию выездных выступлений для военнослужащих из Татарстана, участвующих в специальной военной операции. Организовало концерты региональное отделение Российского военно-исторического общества в РТ.

Программа прошла на нескольких площадках и была выстроена так, чтобы охватить разные подразделения и дать военным возможность встретиться с артистами в живом формате.

В рамках выезда «Голубые береты» выступили в местах дислокации 1-й Славянской бригады, 428-го полка, 139-й отдельной мотострелковой бригады (штурмовой) и 3-й бригады специального назначения. Организационное сопровождение маршрута, логистику и техническое обеспечение обеспечила команда Татарстана. Координацию выезда осуществлял Ринат Камалетдинов – руководитель команды и член регионального отделения РВИО Татарстана – при поддержке последнего.

Исполнительный директор РВИО Татарстана, депутат Государственного Совета РТ Тимур Камалетдинов заметил, что для организации важно работать с фронтом в живом, человеческом формате. «Для РВИО Татарстана поддержка наших бойцов – часть наших повседневных задач. Такие выезды дают главное: ощущение плеча и связи с домом. Мы привозим не только необходимое, мы привозим знак внимания и уважения к тем, кто несет службу», – заявил он.

Один из бойцов после концерта сказал, что приезд «Голубых беретов» «воспринимается как привет из дома». «Здесь особенно ценится простая вещь – что о нас помнят. После таких встреч становится легче держать темп и не терять внутреннюю опору», – пояснил он.

РВИО Татарстана продолжит реализовывать различные инициативы, направленные на поддержку военнослужащих и укрепление связи между регионом и подразделениями, выполняющими задачи на передовой, заверили в пресс-службе организации.

«Голубые береты» – известный вокально-инструментальный ансамбль, чье творчество во многом посвящено истории советских и российских Воздушно-десантных войск. Коллектив много лет выступает перед военнослужащими, поддерживая традиции фронтовых концертов.

#РВИО #спецоперация
