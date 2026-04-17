Ансамбль «Бәрмәнчек» представит масштабное шоу, посвященное Пасхе
Государственный фольклорный ансамбль «Бәрмәнчек» представит программу, посвященную Пасхе – празднику Олы көн (Великий день – прим. Т-и). Об этом сообщили на пресс-конференции в «Татар-информе», где рассказали о мероприятиях ансамбля в пасхальную неделю.
Руководитель исполнительного комитета общественной организации кряшен Татарстана Людмила Белоусова отметила, что у кряшен проходит праздничная неделя Олы көн. По ее словам, она начинается с Пасхи и завершается в следующее воскресенье Днем поминовения усопших, и этот период имеет особое значение.
Она также рассказала о программе мероприятий на эту неделю. В частности, уже прошел детский праздник «Светлый праздник – Олы көн» в доме «Җырчы Җәкәү». В ближайшие дни запланированы крупные события в Заинском районе и в Нижнекамске. Кроме того, стартовал прием заявок на конкурс «Кряшенская красавица», финал которого состоится на празднике Питрау. Ключевым событием недели станет представление «Бәрмәнчектә Олы көн», которое пройдет 18 апреля.
Директор государственного кряшенского ансамбля «Бәрмәнчек» Юлия Дувалова сообщила, что постановка станет одним из самых масштабных проектов коллектива. Она напомнила, что ансамблю исполнилось 18 лет, и за это время подобные мероприятия, посвященные Пасхе, не проводились. Идея такого проекта назрела давно.
Дувалова также обратила внимание на символику названия ансамбля. Она пояснила, что слово «бәрмәнчек» связано с весенними почками вербы – мягкими «сережками», которые в христианской традиции являются атрибутом одного из важных православных праздников. По ее словам, название ансамбля в этом контексте приобретает особый смысл.
Она добавила, что одной из главных задач коллектива остается сохранение и популяризация культуры кряшен, а также представление традиций и обрядов на большой сцене. По ее мнению, новая постановка еще раз подчеркнет значение названия ансамбля, а также его идеи и цели.
Автор сценария концерта, артист оркестра ансамбля, заслуженная артистка Татарстана Елена Григорьева рассказала, что в основе постановки лежит идея восстановления и осмысления забытых традиций. По ее словам, сценарий создавался как попытка собрать и вернуть утраченные элементы культуры.
Она уточнила, что в программу включены традиционные обряды и игры, связанные с праздником Олы көн: «Имләү», «Черләү», «катание яиц», «катание веретена», игра «Чәбәк-чәбәк», а также сценические эпизоды с приготовлением пирогов и ярмаркой. В представлении прозвучат народные танцы и деревенские песни, исполнявшиеся в разных регионах.
Юлия Дувалова добавила, что проект планируют развивать дальше, сделать его регулярным и вывести на гастрольный уровень. По ее словам, накануне постановку уже показали в Мамадыше, а в ближайшее время она будет представлена в Казани. В дальнейшем спектакль планируется показать и в других районах республики.
Регина Габдрахманова