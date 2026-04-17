Ансамбль «Бәрмәнчек» представит масштабное шоу, посвященное Пасхе

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Государственный фольклорный ансамбль «Бәрмәнчек» представит программу, посвященную Пасхе – празднику Олы көн (Великий день – прим. Т-и). Об этом сообщили на пресс-конференции в «Татар-информе», где рассказали о мероприятиях ансамбля в пасхальную неделю.

Руководитель исполнительного комитета общественной организации кряшен Татарстана Людмила Белоусова отметила, что у кряшен проходит праздничная неделя Олы көн. По ее словам, она начинается с Пасхи и завершается в следующее воскресенье Днем поминовения усопших, и этот период имеет особое значение.

Она также рассказала о программе мероприятий на эту неделю. В частности, уже прошел детский праздник «Светлый праздник – Олы көн» в доме «Җырчы Җәкәү». В ближайшие дни запланированы крупные события в Заинском районе и в Нижнекамске. Кроме того, стартовал прием заявок на конкурс «Кряшенская красавица», финал которого состоится на празднике Питрау. Ключевым событием недели станет представление «Бәрмәнчектә Олы көн», которое пройдет 18 апреля.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Директор государственного кряшенского ансамбля «Бәрмәнчек» Юлия Дувалова сообщила, что постановка станет одним из самых масштабных проектов коллектива. Она напомнила, что ансамблю исполнилось 18 лет, и за это время подобные мероприятия, посвященные Пасхе, не проводились. Идея такого проекта назрела давно.

Дувалова также обратила внимание на символику названия ансамбля. Она пояснила, что слово «бәрмәнчек» связано с весенними почками вербы – мягкими «сережками», которые в христианской традиции являются атрибутом одного из важных православных праздников. По ее словам, название ансамбля в этом контексте приобретает особый смысл.

Она добавила, что одной из главных задач коллектива остается сохранение и популяризация культуры кряшен, а также представление традиций и обрядов на большой сцене. По ее мнению, новая постановка еще раз подчеркнет значение названия ансамбля, а также его идеи и цели.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Автор сценария концерта, артист оркестра ансамбля, заслуженная артистка Татарстана Елена Григорьева рассказала, что в основе постановки лежит идея восстановления и осмысления забытых традиций. По ее словам, сценарий создавался как попытка собрать и вернуть утраченные элементы культуры.

Она уточнила, что в программу включены традиционные обряды и игры, связанные с праздником Олы көн: «Имләү», «Черләү», «катание яиц», «катание веретена», игра «Чәбәк-чәбәк», а также сценические эпизоды с приготовлением пирогов и ярмаркой. В представлении прозвучат народные танцы и деревенские песни, исполнявшиеся в разных регионах.

Юлия Дувалова добавила, что проект планируют развивать дальше, сделать его регулярным и вывести на гастрольный уровень. По ее словам, накануне постановку уже показали в Мамадыше, а в ближайшее время она будет представлена в Казани. В дальнейшем спектакль планируется показать и в других районах республики.

Регина Габдрахманова