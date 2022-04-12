Аносов о номерах «Созвездия»: «Есть мысль и кураж – на все остальное можно закрыть глаза»

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Сегодня завершается заключительный этап номинации «Хореография» суперфинала XXII ежегодного открытого республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Представители номинации исполнили свои номера на сценах КСК КФУ «УНИКС» и Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» и теперь дожидаются объявления результатов.

«Мне очень нравится, что фестиваль не стагнирует, а постоянно пульсирует, порождая хореографические находки и идеи», – поделился член жюри фестиваля, хореограф-постановщик проекта «Танцы на ТНТ», режиссер, двукратный чемпион мира по бальным танцам Арсен Агамалян.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

По словам члена жюри, фестиваль выполняет важную миссию – занимается взращиванием творческой интеллигенции республики. Примечательно, что это происходит не в беседах с юными талантами, а на практике: через любовь к песенному и танцевальному наследию.

Все время проекта ребята боролись за возможность выйти на гала-концерты, которые состоятся в КСК КФУ «УНИКС» (14 апреля) и КРК «Пирамида» (22 апреля). Именно здесь станут известны имена победителей.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Член жюри фестиваля, руководитель Центра сценических практик (Москва), советский и российский театральный педагог, хореограф-постановщик, заслуженный работник культуры РТ Владимир Аносов отметил, что для отборочной комиссии главным критерием отбора детей становится идея номера, а также энергетический посыл самого участника.

«Если есть мысль и кураж, на все остальное можно закрыть глаза. Ведь в эстрадном искусстве самое важное – это воздействие на зал», – уверен он.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

В свою очередь старший преподаватель кафедры эстрадного искусства Российского института театрального искусства – ГИТИС (Москва), балетмейстер Джон Шенгелия заявил, что особое внимание жюри сосредоточено на смысле, заложенном в танец, и понимании самого ребенка – про что он танцует.

«Номер несет истинную ценность тогда, когда ребенок не изображает радость на сцене, а улыбается искренне и по-настоящему. Для меня – это важнейший критерий», – подчеркнул он.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Уже сегодня состоится награждение номинантов «Хореографии», не прошедших на гала-концерты. Завтра состоится заключительный день суперфинала проекта. Жюри отсмотрит участников в номинациях «Конферанс», «Вокал-соло» и «Вокальные ансамбли».

Кроме того, для педагогов состоятся круглые столы, где члены жюри выскажут свои пожелания по дальнейшему развитию их воспитанников.

Напомним, фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова.