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Новости Татарстана и Казани
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Анонсы пресс-конференций «Татар-информа»
Внимание! Даты и время проведения пресс-конференций могут меняться. Следите за обновлениями информации.
6 марта, 10.00
Пресс-конференция на тему: «Казанский лыжный марафон и шоу-гонка "Олимпийские надежды с участием звезд лыжного спорта"»
6 марта, 11.00
Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с глаукомой
9 марта, 10.00
Пресс-конференция двуязычная, посвященная проведению Ежегодной театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана» («Триумф»)
9 марта, 15.00
Пресс-конференция, посвященная профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
10 марта, 10.00
Пресс-конференция о старте регионального чемпионата «Профессионалы-2023»
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