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Пресс-центр 6 марта 2023 12:32

Анонсы пресс-конференций «Татар-информа»

Внимание! Даты и время проведения пресс-конференций могут меняться. Следите за обновлениями информации.

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6 марта, 10.00

Пресс-конференция на тему: «Казанский лыжный марафон и шоу-гонка "Олимпийские надежды с участием звезд лыжного спорта"»

6 марта, 11.00

Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с глаукомой

9 марта, 10.00

Пресс-конференция двуязычная, посвященная проведению Ежегодной театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана» («Триумф»)

9 марта, 15.00

Пресс-конференция, посвященная профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

10 марта, 10.00

Пресс-конференция о старте регионального чемпионата «Профессионалы-2023»

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