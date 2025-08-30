Сегодня в Казани пройдут скачки России на Приз Президента РФ

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 30 августа на казанском ипподроме стартуют всероссийские скачки на Приз Президента Российской Федерации Владимира Путина с призовым фондом в 38 млн. рублей.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены: 190 лошадей верховых и рысистых пород более чем из 28 регионов России.

В этот день пройдет 15 забегов. Подробнее о главных из них расскажем ниже.

Приз в честь участников Специальной военной операции (8-й забег)

Призовой фонд: 1 000 000 руб.

Дистанция: 1600 м

Количество участников: 14 (для жер. и коб 2023 г.р., рожденных в Российской Федерации.)

Начало заезда: 16:40 мск.

Скачки на Приз Президента ОАЭ (10-й забег)

Призовой фонд: 3 000 000 руб.

Дистанция: 1800 м

Количество участников: 16 (для лошадей 4-х лет и старше чистокровной арабской породы)

Начало заезда: 17:40 мск.

Скачки на Кубок Первого Президента Республики Татарстан и Государственного Советника РТ – Минтимера Шаймиева

Призовой фонд: 3 000 000 руб.

Дистанция: 1800 м

Количество участников: 16 (для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы, рождённых в Республике Татарстан)

Начало заезда: 18:00 мск.

Скачки на Приз Раиса Республики Татарстан (13-й забег)

Призовой фонд: 5 000 000 руб.

Дистанция: 2400 м

Количество участников: 16 (для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы)

Начало заезда: 18:40 мск.

Скачки на Приз Президента Российской Федерации (14-й забег)

Призовой фонд: 15 000 000 руб.

Дистанция: 2400 м

Количество участников: 16 (для лошадей 4-х лет и старше чистокровной верховой породы)

Начало заезда: 19:00 мск.

Кроме того, 30 августа территория казанского ипподрома превратится в центр празднования Дня города Казани и Республики Татарстан.

Гостей и жителей города ждёт яркая развлекательная программа с участием звезд татарской эстрады Раяза Фасыйхова, Гульназ Асаевой и Государственного камерного хора Республики Татарстан под управлением народной народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой.

Ведущим скакового дня станет известный спортивный журналист – Дмитрий Губерниев.

Также, на территории казанского ипподрома пройдет ярмарка национальных ремесленников и фермерской продукции Республики Татарстан.

Юным болельщикам тоже не придется скучать. Для них подготовлена обширная программа: будут организованы локации с бесплатными мастер-классами, оборудована специальная детская зона с катанием на лошадях и пони, а также различные интерактивные аттракционы.

Напомним, всероссийские скачки столица Татарстана принимает в третий раз. Ранее они проходили в 2005 и 2011 годах.