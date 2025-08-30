Сегодня в Казани пройдут скачки России на Приз Президента РФ
Сегодня, 30 августа на казанском ипподроме стартуют всероссийские скачки на Приз Президента Российской Федерации Владимира Путина с призовым фондом в 38 млн. рублей.
В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены: 190 лошадей верховых и рысистых пород более чем из 28 регионов России.
В этот день пройдет 15 забегов. Подробнее о главных из них расскажем ниже.
Приз в честь участников Специальной военной операции (8-й забег)
Призовой фонд: 1 000 000 руб.
Дистанция: 1600 м
Количество участников: 14 (для жер. и коб 2023 г.р., рожденных в Российской Федерации.)
Начало заезда: 16:40 мск.
Скачки на Приз Президента ОАЭ (10-й забег)
Призовой фонд: 3 000 000 руб.
Дистанция: 1800 м
Количество участников: 16 (для лошадей 4-х лет и старше чистокровной арабской породы)
Начало заезда: 17:40 мск.
Скачки на Кубок Первого Президента Республики Татарстан и Государственного Советника РТ – Минтимера Шаймиева
Призовой фонд: 3 000 000 руб.
Дистанция: 1800 м
Количество участников: 16 (для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы, рождённых в Республике Татарстан)
Начало заезда: 18:00 мск.
Скачки на Приз Раиса Республики Татарстан (13-й забег)
Призовой фонд: 5 000 000 руб.
Дистанция: 2400 м
Количество участников: 16 (для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы)
Начало заезда: 18:40 мск.
Скачки на Приз Президента Российской Федерации (14-й забег)
Призовой фонд: 15 000 000 руб.
Дистанция: 2400 м
Количество участников: 16 (для лошадей 4-х лет и старше чистокровной верховой породы)
Начало заезда: 19:00 мск.
Кроме того, 30 августа территория казанского ипподрома превратится в центр празднования Дня города Казани и Республики Татарстан.
Гостей и жителей города ждёт яркая развлекательная программа с участием звезд татарской эстрады Раяза Фасыйхова, Гульназ Асаевой и Государственного камерного хора Республики Татарстан под управлением народной народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой.
Ведущим скакового дня станет известный спортивный журналист – Дмитрий Губерниев.
Также, на территории казанского ипподрома пройдет ярмарка национальных ремесленников и фермерской продукции Республики Татарстан.
Юным болельщикам тоже не придется скучать. Для них подготовлена обширная программа: будут организованы локации с бесплатными мастер-классами, оборудована специальная детская зона с катанием на лошадях и пони, а также различные интерактивные аттракционы.
Напомним, всероссийские скачки столица Татарстана принимает в третий раз. Ранее они проходили в 2005 и 2011 годах.