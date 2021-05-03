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Ру Тат
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3 мая 2021  09:00

«Анонимный опрос и урок безопасности»: как школы учат бороться с интернет-угрозами

С какими угрозами могут столкнуться дети в интернете, какую работу проводят школы Татарстана по информационной безопасности и где учителя могут повысить свою цифровую грамотность, в интервью ИА «Татар-информ» рассказала заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина.

«Анонимный опрос и урок безопасности»: как школы учат бороться с интернет-угрозами
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Алсу Мунибовна, сегодня дети и подростки могут столкнуться с различными опасностями в интернете. Какие угрозы для детей в Сети наиболее распространенные?

 Действительно, сегодня мы испытываем колоссальное влияние продуктов информационного общества на наше поведение, менталитет и привычки. Но одно дело, когда ты уже взрослый человек, зрелая личность. Другая ситуация, когда вся информационно-коммуникационная среда буквально давит на неокрепшие умы наших детей, наше подрастающее поколение.

Интернет, к сожалению, может нести определенную опасность для детей. Например, есть электронные ресурсы, созданные и поддерживаемые деструктивными религиозными сектами, представляющие особую опасность для незрелой психики несовершеннолетних. Школьники могут поддаться на уловки компьютерных мошенников или вовлечься в онлайн-игры, пропагандирующие жестокость и насилие, азартные игры, организуемые в виртуальных сетях.

Популярны у детей социальные сети и блоги, в которых ребенок оставляет о себе немало личной информации, завязывает небезопасные знакомства, нередко подвергается незаметной для него деструктивной психологической и нравственно-духовной обработке, становится заложником пропаганды наркотиков, насилия и жестокости, суицидального поведения, абортов, самоповреждений. 

Есть такое понятие, как кибербуллинг, с которым ребенок тоже может столкнуться. Это целенаправленный и повторяющийся вред, наносимый с использованием интернет-технологий, компьютеров, гаджетов и других электронных девайсов. Более того, у подростка может появиться интернет-зависимость, которая проявляется в навязчивом желании неограниченно долго продолжать сетевое общение. 

Какая работа проводится в школах по интернет-безопасности детей?

 Министерством образования и науки республики был запущен хештег #добраясеть в социальных сетях для привлечения внимания детей, родителей и педагогов к проблеме обеспечения информационной безопасности. В настоящее время хештег работает, и любой ребенок, родитель или педагог может подписать свой контент этим хештегом  фотографию, рисунок или видеоролик, тем самым внеся свой вклад к привлечению внимания общественности к этой проблеме. 

В 2018 и 2019-х годах министерством проводился республиканский конкурс рисунков и видеороликов «Виртуальный мир глазами ребенка». Работы конкурсантов были рекомендованы к использованию в качестве методических материалов на классных часах, посвященных проблеме информационной безопасности.

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в работу системы образования. В прошлом году многие мероприятия не проводились. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. И необходимо возобновлять практику проведения подобных конкурсов.

Кроме того, мы проводили анонимное анкетирование школьников и педработников республики по вопросам информационной безопасности детей на портале «Электронное образование Республики Татарстан». В опросе приняли участие 1352 школьника и 1986 педработников. Все результаты анкетирования были направлены в отделы образования муниципалитетов для сведения и дальнейшей работы.

Не остался без внимания вопрос обеспечения учебно-методическими пособиями, посвященными информационной безопасности и защите персональных данных.

Ежегодно по всей России проводится Единый урок безопасности в интернете. В какой форме он проходит в школах Татарстана?

 Да, Единый урок безопасности в интернете  это стержневое мероприятие в учебном году. Он имеет различные формы проведения. Например, это традиционный урок, классный час, деловая игра, семинар, занятие с участием приглашенного эксперта, раздача листовок и брошюр по информационной безопасности и другие формы. 

Цель единого урока  повышение уровня кибербезопасности, обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к проблеме детской безопасности в Сети и развитие цифровой грамотности у школьников.

В прошлом году в нем приняли участие 2212 образовательных организаций нашей республики, более 367 тыс. обучающихся, около 27 тыс. педагогических работников и свыше 54 тыс. родителей.

Как в школах республики защищают Сеть от нежелательной информации?

Конечно, обеспечение информационной безопасности обучающихся невозможно без технических средств защиты. Минцифры республики поддерживает работоспособность установленной системы контентной фильтрации и антивирусной защиты в образовательных организациях и оказывает круглосуточную техническую поддержку.

Система контентной фильтрации блокирует все интернет-ссылки и ресурсы, входящие в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. А также блокирует ссылки из федерального списка экстремистских материалов.

Кроме того, блокирует интернет-ресурсы, входящие в такие категории сайтов, как алкоголь, табакокурение, курительные смеси, наркотики, порнография, жестокость, насилие, проявление межнациональной розни, экстремизм, терроризм, азартные игры, онлайн-казино, популярные социальные сети, видеохостинги и другие категории сайтов, которые не связаны с вопросами воспитания и обучения. 

Проводится ли какое-то обучение учителей информационной безопасности?

 Очень важно повышать квалификацию наших педагогических работников в данном направлении. Дополнительные профессиональные программы, посвященные развитию цифровой грамотности, включены в Республиканский реестр дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников Татарстана на 2021 год.

У всех педагогических работников есть возможность пройти курсы повышения квалификации на сайте единыйурок.рф, подготовленные Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества.

По направлению информационной безопасности детей проводим постоянную работу и с муниципалитетами. Так, мы направили комплекс методических рекомендаций и документов, касающихся работы по обеспечению информационной защиты обучающихся.

Методические рекомендации по безопасному использованию Сети также размещены в государственной информационной системе «Электронное образование Республики Татарстан». Здесь же можно найти материалы для проведения уроков по вопросам защиты персональных данных, подготовленные нашими коллегами из Роскомнадзора.

Какие рекомендации вы можете дать школьникам по безопасной работе в интернете?

 Главное правило  всегда проявлять бдительность и не совершать поспешных действий. Лучше не рассказывать о себе и своих близких незнакомым пользователям в интернете и тем более не ходить с ними на встречу. 

Не отправлять никому свои персональные данные, не подписываться на сомнительные виртуальные группы и сообщества, не отправлять SMS. Всегда придумывать сложные пароли и регулярно их менять, держать антивирусную базу своего компьютера, гаджета в актуальном состоянии. 

Дети должны помнить, что при любых сомнениях главные их помощники  это родители и учителя.

интернет-безопасность информационная безопасность
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