«Анонимный опрос и урок безопасности»: как школы учат бороться с интернет-угрозами

– Алсу Мунибовна, сегодня дети и подростки могут столкнуться с различными опасностями в интернете. Какие угрозы для детей в Сети наиболее распространенные?

– Действительно, сегодня мы испытываем колоссальное влияние продуктов информационного общества на наше поведение, менталитет и привычки. Но одно дело, когда ты уже взрослый человек, зрелая личность. Другая ситуация, когда вся информационно-коммуникационная среда буквально давит на неокрепшие умы наших детей, наше подрастающее поколение.

Интернет, к сожалению, может нести определенную опасность для детей. Например, есть электронные ресурсы, созданные и поддерживаемые деструктивными религиозными сектами, представляющие особую опасность для незрелой психики несовершеннолетних. Школьники могут поддаться на уловки компьютерных мошенников или вовлечься в онлайн-игры, пропагандирующие жестокость и насилие, азартные игры, организуемые в виртуальных сетях.

Популярны у детей социальные сети и блоги, в которых ребенок оставляет о себе немало личной информации, завязывает небезопасные знакомства, нередко подвергается незаметной для него деструктивной психологической и нравственно-духовной обработке, становится заложником пропаганды наркотиков, насилия и жестокости, суицидального поведения, абортов, самоповреждений.

Есть такое понятие, как кибербуллинг, с которым ребенок тоже может столкнуться. Это целенаправленный и повторяющийся вред, наносимый с использованием интернет-технологий, компьютеров, гаджетов и других электронных девайсов. Более того, у подростка может появиться интернет-зависимость, которая проявляется в навязчивом желании неограниченно долго продолжать сетевое общение.

– Какая работа проводится в школах по интернет-безопасности детей?

– Министерством образования и науки республики был запущен хештег #добраясеть в социальных сетях для привлечения внимания детей, родителей и педагогов к проблеме обеспечения информационной безопасности. В настоящее время хештег работает, и любой ребенок, родитель или педагог может подписать свой контент этим хештегом – фотографию, рисунок или видеоролик, тем самым внеся свой вклад к привлечению внимания общественности к этой проблеме.

В 2018 и 2019-х годах министерством проводился республиканский конкурс рисунков и видеороликов «Виртуальный мир глазами ребенка». Работы конкурсантов были рекомендованы к использованию в качестве методических материалов на классных часах, посвященных проблеме информационной безопасности.

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в работу системы образования. В прошлом году многие мероприятия не проводились. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. И необходимо возобновлять практику проведения подобных конкурсов.

Кроме того, мы проводили анонимное анкетирование школьников и педработников республики по вопросам информационной безопасности детей на портале «Электронное образование Республики Татарстан». В опросе приняли участие 1352 школьника и 1986 педработников. Все результаты анкетирования были направлены в отделы образования муниципалитетов для сведения и дальнейшей работы.

Не остался без внимания вопрос обеспечения учебно-методическими пособиями, посвященными информационной безопасности и защите персональных данных.

– Ежегодно по всей России проводится Единый урок безопасности в интернете. В какой форме он проходит в школах Татарстана?

– Да, Единый урок безопасности в интернете – это стержневое мероприятие в учебном году. Он имеет различные формы проведения. Например, это традиционный урок, классный час, деловая игра, семинар, занятие с участием приглашенного эксперта, раздача листовок и брошюр по информационной безопасности и другие формы.

Цель единого урока – повышение уровня кибербезопасности, обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к проблеме детской безопасности в Сети и развитие цифровой грамотности у школьников.

В прошлом году в нем приняли участие 2212 образовательных организаций нашей республики, более 367 тыс. обучающихся, около 27 тыс. педагогических работников и свыше 54 тыс. родителей.

– Как в школах республики защищают Сеть от нежелательной информации?

– Конечно, обеспечение информационной безопасности обучающихся невозможно без технических средств защиты. Минцифры республики поддерживает работоспособность установленной системы контентной фильтрации и антивирусной защиты в образовательных организациях и оказывает круглосуточную техническую поддержку.

Система контентной фильтрации блокирует все интернет-ссылки и ресурсы, входящие в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. А также блокирует ссылки из федерального списка экстремистских материалов.

Кроме того, блокирует интернет-ресурсы, входящие в такие категории сайтов, как алкоголь, табакокурение, курительные смеси, наркотики, порнография, жестокость, насилие, проявление межнациональной розни, экстремизм, терроризм, азартные игры, онлайн-казино, популярные социальные сети, видеохостинги и другие категории сайтов, которые не связаны с вопросами воспитания и обучения.

– Проводится ли какое-то обучение учителей информационной безопасности?

– Очень важно повышать квалификацию наших педагогических работников в данном направлении. Дополнительные профессиональные программы, посвященные развитию цифровой грамотности, включены в Республиканский реестр дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников Татарстана на 2021 год.

У всех педагогических работников есть возможность пройти курсы повышения квалификации на сайте единыйурок.рф, подготовленные Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества.

По направлению информационной безопасности детей проводим постоянную работу и с муниципалитетами. Так, мы направили комплекс методических рекомендаций и документов, касающихся работы по обеспечению информационной защиты обучающихся.

Методические рекомендации по безопасному использованию Сети также размещены в государственной информационной системе «Электронное образование Республики Татарстан». Здесь же можно найти материалы для проведения уроков по вопросам защиты персональных данных, подготовленные нашими коллегами из Роскомнадзора.

– Какие рекомендации вы можете дать школьникам по безопасной работе в интернете?

– Главное правило – всегда проявлять бдительность и не совершать поспешных действий. Лучше не рассказывать о себе и своих близких незнакомым пользователям в интернете и тем более не ходить с ними на встречу.

Не отправлять никому свои персональные данные, не подписываться на сомнительные виртуальные группы и сообщества, не отправлять SMS. Всегда придумывать сложные пароли и регулярно их менять, держать антивирусную базу своего компьютера, гаджета в актуальном состоянии.

Дети должны помнить, что при любых сомнениях главные их помощники – это родители и учителя.