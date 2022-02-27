«Аномальное тепло сохранится до 8 Марта»: профессор КФУ дал прогноз погоды на весну

Почему в конце февраля в Казани мартовская погода? Как влияет глобальное потепление на климат города? Вернутся ли зимние холода, и когда полностью растает снег? Об этом рассказал ИА «Татар-информ» профессор, доктор географических наук КФУ Юрий Переведенцев.

Аномальное тепло после продолжительных февральских снегопадов неожиданно порадовало жителей Татарстана в конце зимы Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Климатическая карта окрашена в красный цвет»

Аномальное, мартовское тепло после продолжительных февральских снегопадов неожиданно порадовало жителей Татарстана в конце зимы. Но не стоит переживать, ведь такая погода сохранится на протяжении всей предстоящей декады, до Международного женского дня – 8 Марта.

«В ближайшую декаду и вплоть до 8 марта среднесуточная температура в Казани будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. Чем это обусловлено? К нам идут южные потоки. Сейчас мы находимся на западной периферии сибирского антициклона. Поэтому у нас солнце и комфортная погода. Осадков на этой неделе практически не будет. Это, по сути, не февральская, а мартовская погода», - сообщил Юрий Переведенцев.

Согласно многолетним климатическим данным, сейчас среднесуточная температура в городе должна составлять порядка – 8,5 градусов. Но по факту на небе светит яркое солнце, а под ногами текут ручьи.

«Если посмотреть климатическую карту на декаду, то вся Россия окрашена в красный цвет, нигде нет холода. Потоки идут с юга, а там теплая аномалия составляет еще больше – целых 8 градусов», - добавил профессор КФУ.

Однако если вспомнить прошлый год, то тогда 25 февраля в Казани было – 22 градуса. Минимальная температура за всю историю метеонаблюдений в этот день отмечена в 1898 году и составила – 33 градуса, а максимальная – 5,2 градусов со знаком «плюс» – в 2015 году.

Юрий Переведенцев: «В ближайшую декаду и вплоть до 8 марта среднесуточная температура в Казани будет на 4-5 градусов выше климатической нормы» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Эта зима вошла в тройку самых снежных в этом столетии»

По данным метеорологов, уходящая зима вошла в тройку самых снежных зим этого столетия. Осадков в феврале в Казани выпало много, почти в два раза выше нормы. Норма в этом месяце для нашего города составляет 37 мм, а на деле на город обрушилось около70 мм. Осадки были в виде снега, мокрого снега и дождей. Благодаря аномальному теплу в дневные часы и яркому солнцу снежный покров на площадке метеостанции КФУ за последнюю неделю опустился с 65 до 55 см. Он активно проседает и уплотняется.

«Температура в феврале была выше климатической нормы и составила примерно 5 – 6 градусов со знаком «минус» при норме в – 10 градусов. На нас все время воздействовала Северная Атлантика. Уже 20 февраля в Казани была отмечена плюсовая среднесуточная температура», - заметил собеседник «Татар-информ».

Активному таянию снега способствуют не только солнце, но и дожди. Если весна «примет эстафету западно-восточного переноса с Атлантики», то ее первый месяц будет в целом теплее климатической нормы, считает профессор КФУ.

Уже 20 февраля в Казани была отмечена плюсовая среднесуточная температура Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Снег может сойти во второй декаде марта»

Обычно переход температуры через ноль градусов происходит в Казани в период с 31 марта по 2 апреля. Если весна будет ранней, то он может случиться гораздо раньше, во вторую или третью декаду первого весеннего месяца. Согласно средним климатическим меркам, снег в столице Татарстана обычно полностью сходит 9 – 11 апреля. Однако если весна будет ранней, то это тоже произойдет раньше.

«Если сохранятся западно-восточные переносы, по-прежнему будут идти циклоны с Атлантики, то они принесут тепло и дожди. Тогда действительно весна может быть теплой и ранней. При ранней весне снег может сойти во второй декаде марта. Если синоптическая ситуация сохранится, то весна может быть ранней и «дружной». Тогда будет бурное половодье, вся вода уйдет в реки», - отметил Юрий Переведенцев.

Сейчас глубина промерзания почвы в городе небольшая. Если весна будет постепенной, то ситуация сложится благоприятно для сельского хозяйства, влага пропитает землю.

В норме первая декада марта в Казани обычно отличается низкими температурами. Так, 1 марта среднесуточная температура должна составлять – 8,9 градуса, а 8 марта – 6 градусов.

«Такая погода, как сейчас, характерна для конца второй декады марта. Мы находимся на западной периферии Сибирского антициклона, на нас идут южные потоки. С другой стороны циклон, который над нами, обеспечивает южный перенос с Атлантики. Арктика от нас заблокирована», - добавил спикер КФУ.

Спикер отметил, что при ранней весне среднесуточная температура в начале марта в городе будет от – 4 до – 7 градусов, что гораздо выше нормы.

«На улице уже весна, много солнца. Скорее всего, март будет теплым и солнечным» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Март будет теплым и солнечным»

Возможен ли возврат в Казань зимних холодов? Профессор КФУ считает, что зарекаться от этого не стоит. Холода могут вернуться, если на нас вдруг подействует Арктика. Однако такое явление, как ультраполярное вторжение, в последнее время стало редким.

«Если холода все же вернутся, то они будут кратковременными. На улице уже весна, много солнца. Скорее всего, март будет теплым и солнечным. Вторая половина месяца может оказаться дождливой и теплой», - считает профессор КФУ.

Согласно данным метеостанции «Казань-университет», в марте среднемесячная температура в нашем городе обычно составляет – 4,2 градуса, в апреле 5,5 градусов, а в мае – 13,5 градусов со знаком «плюс». Эта станция находится в центре города, где теплее, чем на окраинах. Согласно многолетним значениям, количество осадков в первом весеннем месяце в городе самое малое в году и составляет всего 34 мм. Осадки в апреле в Казани обычно выпадают на уровне 40 мм, а в мае – 39 мм.

Как глобальное потепление в целом влияет на наш климат? Профессор КФУ пояснил, что из-за этого явления в республике весна начинается раньше, лето приходит быстрее, а осень завершается позднее.

«У нас увеличивается продолжительного теплого периода», - сказал Переведенцев.

Теплым считается период, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через нулевую отметку в сторону «плюса». Кроме того, увеличивается сумма положительных температур.