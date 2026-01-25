news_header_top
Общество 25 января 2026 06:00

Аномально холодная погода сохранится в Татарстане 25 января

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Республике Татарстан в ближайшие сутки сохранится аномально холодная погода. Как следует из прогноза Гидрометцентра на 25 января, в регионе ожидается облачность с прояснениями, при этом существенных осадков не прогнозируется.

Ветер слабый, переменных направлений, со скоростью 3-8 метров в секунду. В утренние часы температура воздуха – от -24 до -29 градусов, а при прояснениях понижение до -30…-35 градусов.

Днем столбики термометров поднимутся до -17…-22 градусов, однако в отдельных районах морозы могут усилиться до -26 градусов.

На дорогах ожидается гололедица.

