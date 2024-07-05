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Аномальная жара повредила рельсы на улице Девятаева в Казани, встали трамваи №2
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Из-за аномальной жары на улице Девятаева,15 в Казани произошло повреждение рельсового полотна. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».
Движение трамваев 2-го маршрута временно приостановлено. Трамваи 1-го маршрута будут следовать до остановки Саид-Галеева.
Казанцам следует заранее планировать свой маршрут.
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