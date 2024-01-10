«Аномалия это не про нас»: мэр Челнов призвал убрать из лексикона «аномальные морозы»

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Убрать из лексикона слово «аномальные» по отношению к морозам призвал чиновников мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Какие задачи были у жилищно-коммунального комплекса в предновогодние и новогодние праздники с учетом погодных условий, обычных, нормальных? — подчеркнул градоначальник на аппаратном совещании и обратился к первому замруководителю исполкома Илье Зуеву. — Уберите из лексикона слово „аномальные“».

При этом мэр «разрешил» употреблять слово «аномальные», когда температура ниже −30.

«Мы все выросли в погоде −25, −28. И −20 было. Ничего страшного. Все живы, здоровы, крепкие, поэтому аномалия это не про нас. Мы северная страна, поэтому я далек от мысли, чтобы делать большие глаза и говорить: о, температура −25. Ну −25, и −25», — поделился мыслями мэр.

Илья Зуев доложил, что за время праздников в жилищном фонде, на объектах соцкультбыта удалось избежать аварий — в период с 30 декабря по 9 января не происходило отключения теплоснабжения, водоснабжения.

«НЧТС, Челныводоканал, „Электрические сети“, Челныгаз оперативно сработали», — подчеркнул Илья Зуев.

С 31 по 4 января выпала месячная норма осадков — более 45 миллиметров. Однако все городские службы оперативно убрали снег. Максимальный вывод техники составил более 180 единиц.