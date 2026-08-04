АНО «Диалог Регионы»: Треть россиян еженедельно сталкивается с дипфейками

Каждый третий россиянин еженедельно сталкивается с дипфейками, а общая распространенность подобного контента достигла исторического максимума. Это следует из данных социологического опроса, проведенного АНО «Диалог Регионы» в июне 2026 года.

За первое полугодие 2026 года в российском сегменте Всемирной сети, по данным общественников, было выявлено 788 дипфейков, представляющих высокую социально-политическую опасность. За аналогичный период прошлого года зафиксировано всего 162 таких дипфейка. Это значит, что за год число таких подделок выросло почти в пять раз. В Татарстане с начала текущего года зарегистрировано три подобных случая.

Дипфейки – это видео или изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, которые имитируют реальные записи. В социальных сетях их видели 52% жителей России, и 43% испытывают при этом негативные эмоции. Более половины опрошенных (52%) считают, что распространение дипфейков связано с рисками. Главные опасения вызваны тем, что такие материалы могут вводить в заблуждение, искажать реальность, дискредитировать известных людей и использоваться для финансовых мошенничеств.

Рост числа людей, сталкивающихся с дипфейками, объясняется быстрым развитием технологий и доступностью инструментов для их создания, включая бесплатные варианты, констатировал заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров.

«За полгода в российском сегменте интернета объем дипфейков, созданных с целью дезинформации, на 26% превысил показатели за весь прошлый год. При этом повышается не только количество, но и качество сгенерированных видео», – заметил общественник.

«Если раньше в дипфейках оставались артефакты вроде пресловутых шести пальцев на руке, то уже сейчас пользователю сложно отличить ИИ-контент от созданного человеком, а скоро генеративные видео станут полностью неотличимы от оригинала. Эта тенденция закономерно приводит к тому, что более половины опрошенных оценивают распространение дипфейков как опасное», – пояснил он.

Хотя многие осведомлены о дипфейках, 73% респондентов затруднились бы точно описать их содержание и распознать подделку в новостной ленте. Топ категорий среди фальшивок с начала года составили политическая сфера, силовики и государственная безопасность – 45,4%; уровень благосостояния граждан – 24,6%; социально значимые происшествия – 6,5%.

На этом фоне 48% респондентов поддерживают введение законов, ограничивающих использование дипфейков в противоправных целях. Вместе с тем уровень поддержки такой меры зависит от глубины знаний: среди тех, кто слышал о дипфейках только поверхностно, за строгие меры выступают 58%, а среди хорошо информированных – 45%.

«Исследование показывает, что если раньше дипфейки были эксклюзивным продуктом, о котором мало кто знал, то сейчас они превратились из узкоспециализированного инструмента в массовый информационный феномен. <...> Из-за этого, несмотря на то что сама по себе технология создания дипфейков не представляет угрозы, становится все больше людей, которые склоняются к необходимости законодательного регулирования их распространения», – объяснил мотивацию опрошенных Тихон Макаров.

«Однако при выработке мер регулирования необходимо найти баланс между защитой от противоправного применения и возможностью использования технологии в позитивных целях, например, в творчестве, так как излишняя зарегулированность может остановить развитие самой технологии», – предупредил эксперт.