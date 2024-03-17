АНО «Диалог Регионы»: Татарстанцы заботятся о том, каким будет государство в будущем

Проведённые недавно социологические исследования свидетельствуют о том, что татарстанцы испытывают гордость за свои семьи и заботятся о том, каким должно стать государство в будущем. Об этом сообщил сегодня руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев в ходе 12-часового телемарафона «Всей семьей на выборы» в прямом эфире на ТНВ.

«Несколько месяцев назад мы проводили опрос, его участники в 75% случаев сказали, что испытывают гордость за свою семью и успехи, которых добивается семья. Интересно, что 92% из этих людей заботятся о том, каким должно стать государство. Люди, у которых есть семья, больше заботятся о будущем и о том, что в дальнейшем ждёт их детей», — сказал он.

Спикер отметил, что сейчас в республике успешно реализуется проект «Всей семьей на выборы». А участие в выборах всей семьей — «добрая традиция, которая у многих сохранилась с детства». И эта традиция сейчас возрождается.

«Это правильная традиция, которая вдохновляет людей», — заметил Гильмеев.

Отметим, что марафон «Всей семьей на выборы» продлится до 22:00. Ожидается, что посетителями станут свыше 100 гостей — это известные семьи республики, медиаперсоны, звезды татарской эстрады со своими родными.

Также в рамках телемарафона будут показаны репортажи из избирательных участков, где огласят данные о явках на выборах Президента РФ.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).