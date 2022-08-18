АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации»

Деятельность центра АНО «Центра социальной реабилитации и адаптации» началась на общественных началах в 2005 году.

Основной целью Центра является возвращение ранее осужденных лиц в нормальную жизнь общества. Данная цель достигается путем оказания повсеместной помощи этим лицам, а именно — предоставление временного жилья, помощь в трудоустройстве, обеспечении сезонной одеждой и предметами первой необходимости, содействие в оказании медицинской и юридической помощи.

За время работы Центр оказал помощь более 300 людям, освободившимся из мест лишения свободы.

В 2019 году Центр стал лауреатом премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан.

С целью сокращения преступности и показателей рецидивов среди бывших осужденных в Республике Татарстан Центр большое внимание уделяет своевременному трудоустройству своих подопечных: между Центром и организациями-работодателями заключены договора о сотрудничестве; на регулярной основе Центр ищет новых партнеров, готовых трудоустроить их подопечных. Регулярная помощь оказывается также нуждающимся и уязвимым группам населения.

Официальный сайт Центра: https://centrra.ru