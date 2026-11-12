Анна Щербакова тайно вышла замуж за хоккеиста Шакирова

Фото: соцветия Анны Щербаковой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова тайно вышла замуж. По данным StarHit со ссылкой на близких к семье Анны, 22-летняя победительница Пекина-2022 ещё 13 октября официально зарегистрировала брак с бывшим хоккеистом Артёмом Шакировым во дворце бракосочетания №1 (Грибоедовский ЗАГС) в Москве.

Хотя новость стала известна только сейчас, ни один из супругов до сих пор никак не прокомментировал её в соцсетях или публично, сохраняя ту же закрытость, что и на протяжении всех отношений.

Слухи о романе ходили и раньше, но детали начали проясняться лишь летом. 19 июля Щербакова опубликовала в своём аккаунте серию романтичных фотографий, впервые объявив о помолвке с Шакировым. Особое внимание привлекло кольцо от ювелирного дома Graff стоимостью, по оценкам, не менее 600 тысяч рублей. Сообщается, что предложение было сделано во время прогулки на катере — мужчина подготовил не только кольцо, но и огромную корзину цветов. Хотя ещё во время Олимпиады-2026 в Милане внимательные поклонники замечали пару вместе, тогда оба никак не комментировали свои отношения.

Жениху Артёму Шакирову сейчас 27 лет, он на пять лет старше Щербаковой. Ранее он был профессиональным хоккеистом, играл на позиции нападающего: в 2017–2019 годах выступал в МХЛ за «Атлант», а в сезоне-2019/20 представлял «Рязань» в ВХЛ. Завершив карьеру игрока, Шакиров сосредоточился на учёбе и работе: он окончил магистратуру РАНХиГС и сейчас развивается в семейном строительном бизнесе.

Для поклонников Щербаковой эта свадьба не стала полной неожиданностью. 4 ноября на форуме «Знание.Единство» в Нижнем Новгороде её заметили с двумя кольцами на безымянном пальце — ранее представленным помолвочным и ещё одним, похожим на обручальное, что тогда вызвало предположения о тайном браке. Теперь, когда детали стали известны, болельщики поздравляют пару и ждут, когда сама фигуристка поделится радостью. По словам источников, не исключено, что в будущем пара устроит более масштабное торжество для близких.