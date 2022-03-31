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Спорт
31 марта 2022  11:37
Артур Халилуллов

Анна Щербакова о своей карьере: «Продолжаю кататься»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась своими планами о продолжении спортивной карьеры.

«Я продолжаю кататься, у меня такие же цели дальше. Хочу тренироваться, выступать, показывать свой максимум на соревнованиях. Это заряжает меня», – заявила спортсменка в эфире Первого канала.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине Анна Щербакова завоевала золотую медаль в личном зачете женского одиночного катания. Позже российские фигуристы были отстранены от участия в чемпионате мира по решению ISU.

#Анна Щербакова #фигурное катание #Олимпиада-2022
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