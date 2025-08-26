Анна Семенович пришла на «Новую волну» в Казани в платке от татарского дизайнера

Певица Анна Семенович пришла на красную дорожку Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» в платке от татарского дизайнера. Она сообщила журналистам, что приобрела его в казанском магазине.

«Я долго мучилась, чтобы его завязать», – рассказала артистка.

Семенович отметила, что побывала на экскурсии в Казани, посмотрела Кремль и погуляла по городу.

«Очень нравится Казань, у меня здесь много друзей живет. Вообще часто здесь бываю. Жители очень вежливые, улыбчивые, добрые, отзывчивые», – подчеркнула она.

На красную дорожку певица пришла со своим спутником – бизнесменом из Германии Денисом Шреером. Он был в тюбетейке.

«Очень понравилась еда в Казани, особенно треугольнички», – заявил бизнесмен.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» впервые проходит в Казани. Он открылся 21 августа и завершится сегодня.