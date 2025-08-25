Анна Семенович поделилась подробностями происшествия на отдыхе в Испании

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

На фестивале «Новая волна» в Казани певица Анна Семенович поделилась с журналистами подробностями одной из самых пугающих историй в своей жизни. Незадолго до приезда на фестиваль певица вместе со своим женихом Денисом Шреером застряла в лифте в Испании.

«Инцидент произошел в один из самых жарких дней, когда столбик термометра поднимался до +40. Лифт был полностью железным и, что самое страшное, абсолютно не вентилировался», – уточнила певица.

По словам артистки, воздух внутри быстро стал раскаленным и спертым.

«Мне стало очень страшно, началась паническая атака. Я боялась, что воздух закончится, потому что становилось тяжело дышать. Я думала, что реально может закончиться воздух, и мы потеряем сознание», – рассказала Семенович.

Спасли ситуацию случайность и помощь соседки. Через небольшую щель в двери она передала застрявшим бутылку с холодной водой и веер.

Это помогло продержаться последние 15 минут до приезда спасателей, которые освободили их через 40 минут.

После этого случая пара с юмором решила «серьезно заняться стройностью», но само воспоминание, по признанию Анны, до сих пор вызывает у нее ужас.