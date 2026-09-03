Анна Семак опровергла слухи о романе Мостового с дочерью тренера

Фото: соцсети Анны Семак

Анна Семак опровергла информацию о том, что полузащитника Андрея Мостового исключили из состава петербургского клуба из‑за отношений с Майей Семак.

В телеграм-канале «Mash на спорте» появилась публикация, в которой утверждалось, что футболист Андрей Мостовой якобы был фактически выдворен из «Зенита» из‑за своей связи с дочерью главного тренера Сергея Семака — Майей.

В материале также сообщалось, что Мостовой познакомился с девушкой несколько лет назад, а в мае 2024 года присутствовал на ее дне рождения, где Майя поскользнулась на куске торта и сломала ногу.

В комментариях под этой публикацией супруга наставника «Зенита» Анна Семак кратко ответила: «Какой бред» , — тем самым опровергнув достоверность изложенной информации.

На данный момент клуб и сам футболист официальных заявлений по этой ситуации не делали.