Анна Попова заявила об обязательном обследовании больных ОРВИ на коронавирус

В России все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на коронавирус Covid-19. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по вопросам развития генетических технологий, передает РИА Новости.

«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на Covid в обязательном порядке <…>», — отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что такая мера необходимо, чтобы «не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин на этом же совещании потребовал увеличить скорость тестирования на Covid-19.