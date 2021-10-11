Анна Попова рассказала об опасных инфекциях, которые сегодня встречаются в мире

На международных учениях руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова рассказала о возможных эпидемиологических опасностях.

На пресс-подходе глава Роспотребнадзора России рассказала, что в этом году зафиксированы два случая перехода вируса гриппа от птиц к человеку. Кроме того, в ведомстве видят изменения границ очагов чумы из-за потепления.

В Роспотребнадзоре РФ видят изменения границ очагов чумы из-за потепления.

Именно поэтому эти учения необходимы. А у России есть огромный опыт использования мобильных лабораторий и их создания, как на колесах, так и на стационарных.

«Сегодня стартовали первые международные учения такого формата в Российской Федерации для нашего региона, для стран содружества независимых государств, для наших коллег из европейских стран, совместно с Всемирной организацией здравоохранения. Переоценить сегодняшнее событие невозможно, в мире об этом говорят, текущая пандемия заставляет нас извлекать все уроки из прошедшего периода и готовиться к возможным серьезным осложнениям возможным, но, к сожалению, вполне реальным в будущем», – отметила спикер.