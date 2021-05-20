Анна Подкопаева из «Динамо-Ак Барс» признана лучшей либеро волейбольной Суперлиги

Анна Подкопаева из «Динамо-Ак Барс» стала лучшей либеро женской суперлиги. Список лауреатов сезона опубликован Всероссийской федерацией волейбола.

В прошедшем сезоне Анна провела 28 игр в чемпионате России, 9 – в Кубке России, 6 – в Лиге чемпионов. Также среди лучших волейболисток суперлиги есть и новичок казанок Ангелина Лазаренко, которая была признана лучшей блокирующей, отыграв минувший сезон в составе краснодарского «Динамо».

Помимо казанских спортсменок в списке также оказались Наталия Гончарова из московского «Динамо», признанная лучшим бомбардиром и Лаура Дейкема из «Локомотива» Калининградской области. Последняя получила звание лучшей блокирующей.