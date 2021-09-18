Анна Макарова: Мы вправе заявить, что голосование не фальсифицируется

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В Татарстане на 50 участках работу наблюдателей проводят представители отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

«Мы как активная молодежь понимаем, насколько прозрачная система проведения выборов важна для нашего будущего. Мы ведем свою работу на 50 участках и можем с полной ответственностью заявить о том, что голосование не фальсифицируется», — отметила руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Анна Макарова.

Она рассказала, что волонтеры, работающие на участке, прошли предварительное обучение.