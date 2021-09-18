Анна Макарова: «Мы, молодые, не можем остаться в стороне от выборов»

Координатор татарстанского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Анна Макарова проголосовала на избирательном участке в казанском лицее №26. Она рассказала, что своим конституционным правом воспользовались практически все активисты движения.

«Мы, молодые, не можем остаться в стороне от выборов. Как раз сейчас есть хорошая возможность высказать свою точку зрения и выбрать будущее, в котором мы хотим жить. Мы не должны ждать изменений, мы должны совершать эти изменения сами», — заявила Макарова.

Во второй день голосования в Татарстане открылись все 2,8 тыс. избирательных участков. Участковые комиссии работают 17, 18 и 19 сентября с 8.00 и до 20.00.

В эти дни помимо голосования на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва в республике проходят довыборы в Госсовет РТ и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в Казани и 41 районе РТ.

По данным ЦИК РТ, активным избирательным правом в Татарстане на 1 июля 2021 года обладают 2 млн 931 тыс. 939 татарстанцев.