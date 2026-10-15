Анна Давыскиба: «В чемпионате Индонезии мы играли и на пенопласте»

В это межсезонье состав состав казанского женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барса» пополнила белорусская доигровщица Анна Давыскиба. Корреспондент «ТИ-Спорта» встретился с ней через два дня после старта Суперлиги и о многом поговорил.





Фото: dinamo-kazan.com

«Изначально предложение из Казани пришло только мужу, а через месяц мне позвонил Зоран Терзич»

– Анна, с дебютом вас в Суперлиге за «Динамо-Ак Барс». Как вам в Казани и Татарстане?

– Казань - это отличный город для проживания. Он очень чистый, светлый, с приятными людьми, которые нас окружают. Атмосфера здесь прекрасная. В клубе все очень добрые, меня приняли с радостью. Хочется здесь работать и совершенствоваться.

– Как появилось предложение перейти в Казань?

– Изначально, предложение из столицы Татарстана получил только мой супруг (Владислав Давыскиба – прим. ТИ-Спорта). У меня на тот момент были варианты из Москвы и «Заречья». Но примерно через месяц-полтора после того, как муж подписал контракт с «Зенитом», мне позвонил Зоран Терзич. Он сказал, что посмотрел некоторые игры, пообщался с игроками и хотел бы видеть меня в команде. Я согласилась практически сразу.

- Многие волейболистки при переходе в «Динамо-Ак Барс» признаются – шли в клуб, чтобы поработать с Зораном. В вашем случае, тоже отчасти этот факт был основным?

– Отчасти, да. В Суперлиге есть два тренера, с которыми я хотела поработать - Константин Ушаков из «Заречья» и Зоран Терзич. С одним из них уже удалось познакомиться.

– Несколько недель назад на пресс-конференции Терзич говорил: «Не делайте пока никаких выводов». Какие выводы вы сделали за три недели работы с ним?

– У него специфический подход к игрокам, который отличает его от других тренеров. И к этому нужно адаптироваться. Я сейчас понимаю, что он не требует сверх того, что ты можешь сделать. А просит делать хорошо то, что ты уже умеешь. Он учит мыслить, учит думать, и это очень заряжает. Зоран пытается раскрыть игрока. Поэтому, мне кажется, с ним все очень хотят поработать.

– На днях в социальных сетях клуба мы видели, что к вам на тренировку приходили дети. И Зоран очень трепетно со всеми обходился.

– Дочка часто приходит к нам на тренировки. И если ребенок не мешает тренировочному процессу, то Зоран не против. Особенно, это касается моментов, когда случаются форс-мажоры: ребенок заболел или элементарно нашей няне нужно дать немножко отдыха. И видно, как он обращается с детьми. Это очень мило.

– Он себя, как дедушка с ними в такие моменты ведет?

– Очень по-доброму. Помню, когда Арина (дочка Анны Давыскиба) в первый раз пришла на тренировку, я сказала ей: «Этот тренер очень строгий, пожалуйста, с ним аккуратно». Она пообщалась с ним, подходит и говорит: «Мам, какой-то он совсем не строгий» (смеется).

Зоран Терзич – главный тренер ВК «Динамо-Ак Барс» Фото: dinamo-kazan.com

– Ты родилась в городе Вилейка Минской области. Что вспоминается из детства?

– Из детства остались самые приятные воспоминания. Ведь Вилейка - это такая маленькая деревня, где все друг друга знают, где ты выходишь на улицу, играешь допоздна, никто тебя не зовет, не переживает за тебя. Это маленький город, в котором ничего с тобой не может случиться, и ты имеешь полную свободу/ Эта беззаботность, наверное, самое лучшее воспоминание из детства о моем городе.

– Как давно была там последний раз?

– Стараюсь ездить каждый год, потому что там живет моя бабушка, которая в детстве за мной присматривала. Например, была в прошлом году. Заходила к любительской смешанной команде, которая там располагается - посмотрела, как сделаны залы для игры, как все обустроено. Брат водил меня и показывал. Игроки из этой команды за меня болеют и радуются, поэтому было важно и приятно их поприветствовать.

– Я загуглил знаменитых людей Вилейки. Обнаружил: советский хирург Малиновский Николай Никодимович, у которого наблюдался сам Андропов. И ещё олимпийский по прыжкам на батуте Иван Литвинович. Ты - третья знаменитость в этом списке. Круто?

– Надеюсь, я пойду по их стопам и мы добьёмся чего-то очень крутого в Казани. Надеюсь, в скором времени мы сможем выступить и в еврокубках, очень хочется там поиграть. Я думаю, что все соскучились, и зрители тоже.

– Ты в «Минчанке» была с 14 лет. Расскажи, как происходил этот переход на взрослый уровень?

– У меня была мечта - попасть к старшим игрокам и быть с ними в одной команде. Иногда атмосфера в раздевалке была некомфортна для меня, как для ребёнка. Потому что какие общие интересы могут быть у 14-го подростка и 30-летнего взрослого?

Но при этом, ко мне очень хорошо относились, как к младшему игроку, чему-то обучали. Но, конечно, дискомфорт всегда ощущался, потому что 14 лет - это маленький ребёнок, который нуждается в сотоварищах.

И мне этого не хватало. Но вместе с этим я получала классный опыт волейбола. А вне волейбола, если была возможность, старалась чаще встречаться с друзьями, делиться этими моментами. Друзья в нашем мире очень важны. И это психологически тебя разгружает.

«Наше передвижение в «Минчанке» в ЛЧ меня прибивало - плюс 10 часов на Сахалин, минус 8 часов в Польшу»

– А кто-то в команде на тот момент был твоим таким наставником?

– Когда я пришла в команду в 14 лет, наверное, нет. Но когда исполнилось 16 лет, к нам в клуб перешла Оксана Ковальчук. Она была моим наставником: очень помогала, наставляла в жизни и на площадке.Мне нравился её подход - она настолько добрая, никаких резких отзывов в мою сторону никогда не было. Всегда все в шутку переводила, старалась быть на позитиве. И вот за счёт неё, думаю, я комфортно росла.

И если честно, хочется быть таким же старшим игроком для молодых в команде когда-то.

– После «Минчанки» ты отправилась играть в «Монцу». Как появился вариант в Италии?

– Это случилось до беременности. Мне было 18, игра против «Навары». Меня просмотрели, а в 19 лет предложили контракт - я его подписала, но забеременела. Пришлось разорвать соглашение. Но расторгли на условии, что после родов я вернусь в команду четвёртой доигровщицей в «Монцу» вместе с мужем.

Анна Давыскиба Фото: verovolley.com

– Как тебе чемпионат Италии?

– Невероятно техничный, интересный, динамичный, быстрый. Я очень рада, что я туда попала. Конечно, Зоран сказал все забыть и делать что-то новое. И я с ним соглашусь - возможно, не все я переняла от итальянского волейбола. Есть ещё моменты, над которыми нужно работать и совершенствоваться. Думаю, у меня есть ещё время на это. И в Казани я смогу делать эти технические шаги еще достаточно долго.

– Ты успела поиграть в Индонезии. Есть ли там волейбол?

– Есть. Чемпионат Индонезии - это достаточно короткий турнир. Он длится всего три месяца. Уровня ли он российского и итальянского? Конечно же, нет. Там два дивизиона: в одном - не могут участвовать легионеры, во втором (Pro liga) - могут участвовать в каждой команде по два легионера.

Например, там в свое время играли Ирина Воронкова, Келси Робинсон и Джордан Томпсон. А попала я туда просто – моему агенту поступило предложение поехать и сыграть. Почему нет? Играть и получать опыт. Ведь, как вы знаете, в Италии укоротили чемпионат, и у нас был отпуск четыре месяца. Для профессиональных спортсменов – это много.

Еще важно – в этом чемпионате я, как легионер, на первом месте. Если ты сыграешь плохо, сыграет плохо вся команда. На тебе такой груз ответственности, поэтому хотелось как-то выходить, играть и каждую игру показывать свой максимум.

Плюс тренировочный процесс очень отличается от нашего. Там по три тренировки в день, и они могут начинаться в семь утра. Нужна какая-то адаптация. Но я рада этому опыту. Один чемпионат я отыграла полностью, во втором помогла только в финале.

– В представлении россиянина, Индонезия - это место для отдыха. Не отвлекало ли это от волейбола?

– Я не буду скрывать, конечно, мы и отдыхали. В середине чемпионата, примерно за три месяца, у нас с клубом было оговорено, что они нас отправляли на десять дней в отпуск. Отдохнул, переключился.

Отмечу, что для игры там невероятно жарко - около 40 градусов жары. Системы кондиционирования не существует – точнее, она построена на вентиляторах. Ты теряешь много воды. Нужно быть очень осторожным со своим телом, готовиться тщательнее к тренировкам, потому что риск получить травму крайне высок. И на каких покрытиях мы только не играли. Не только терафлекс, но и пенопласт, например.

– Ты уже говоришь о том, что «Динамо-Ак Барс» совсем другой уровень, другая ответственность. А есть уже понимание, что ты пришла в команду чемпиона России и ниже какого-то уровня сама для себя внутренне падать не можешь?

– Да, конечно. Амбиции у команды невероятно большие. Для нас важно выиграть всегда и все. Как уже говорило руководство клуба, есть первое место и нет никакого другого. Для этого нужно много работать, друг друга поддерживать. Я очень рада, что у нас такой коллектив в команде, все очень классно входят в команду, вливаются в игру, поддерживают друг друга, помогают, подсказывают.

В «Динамо-Ак Барсе» есть место здоровой конкуренции. И за это я очень благодарна команде и тренерскому составу, и клубу, который создал такую атмосферу, в которой очень приятно находиться и хочется расти.

– Есть ли вещи, которые тебя удивили в Казани, в России за это короткое время тут?

– В плане волейбола я готовилась к тому, что скорость игры будет отличаться. Ведь в России намного выше сами игроки - они силовые, а скорости здесь как таковой, как в Италии, абсолютно нет.

В плане жизни - я пока не привыкла к холоду в Казани. Для меня в октябре такая погода - это очень холодно. Мы на днях общались с няней, которая живет в Италии – у них 30 градусов тепла, ходят в маечке, максимум в кофте. А нам сейчас надо уже выходить в пуховике, чтобы не замерзнуть.

А менталитет мне очень нравится именно в Казани. Приезжаешь в другую часть России, он другой. В столице Татарстана другие люди, и они очень, если честно, похожи на людей европейского типа. И это мне очень импонирует. Ну и пробки. Но пробки они есть и в больших городах Италии.

– В Минске не такая же погода, как в Казани?

– Я в Минске не жила 6 лет. Я зиму не видела. Вспоминаю детство и юность, но точно погода была не как в Казани.

– Анна, зимой сильно удивитесь количеству снега

– У меня забавная ситуация есть на этот счет. В Италии нет снега зимой, только в горах. На Новый год, если есть выходные, мы с дочкой ездили в горы. А что такое горы в Италии? Ты выходишь в майке, тебе тепло, но вокруг тебя снег. В майке, в кофте ты можешь выйти гулять по этой снежной долине.

И когда мы переехали в Россию, дочка радостно говорит, «Мам, наконец-то в Казани столько времени снег будет». Я говорю, «Арина...». Я не расстраивала пока её, но думаю, что она уже понимает, куда она попала, потому что в октябре мы в куртке ни разу ещё не гуляли (смеется).

– Давай про международную арену поговорим. Сборные России и Беларуси уже допущены до турниров в следующем году.

– Нас на уровне сборной допустили до Евролиги по-моему. Золотой, серебряной сейчас нет. И будет один турнир, как Евролига, на который мы допущены.

– Есть ощущение, что «наконец-то»?

– Ощущение «наконец-то», но с другой стороны, посмотрите, какой груз будет лежать на России и на Беларуси сейчас. Мы первопроходцы. Нам нужно не просто зайти, а очень громко постучаться на международную арену. У России и Беларуси свои уровни и задачи. Нам предстоит ответственная миссия. И мне очень интересно, как мы выдержим такой груз ответственности, который на нас будет возложен.

Тут же еще важно, чтобы страх перед какой-то ответственностью не переломил наше желание и рвение играть в волейбол, потому что мы уже, правда, соскучились по международным турнирам. И даже уже немножко грустно приезжать и готовиться к сборной, когда ты знаешь, что ты сыграешь максимум одну-две игры.

В прошлые годы это были парные встречи с Россией, и то, на них не приезжал полноценный состав. В этом году мы играли с Азербайджаном. Ты готовишься месяц к двум играм, результат которых не так важен. А важно просто посмотреть, что из себя представляет команда. Никаких очков ты не набираешь, ничего ты для Беларуси, так скажем, не делаешь.

Анна Давыскиба в составе сборной Беларуси Фото: bvf.by

– Говорят, что и еврокубки для клубов со следующего сезона планируют вернуть. Но нужно будет снова разделять силы на три «фронта». Ждете ли вы уже этого момента?

– На самом деле, я жду европейских игр, потому что это очень интересное переключение. Но как это будет... Я играла с «Минчанкой» семь лет назад в подгруппе Лиги чемпионов. И тогда в чемпионате России был ещё Сахалин. Признаюсь, это был самый тяжёлый сезон в моей жизни, потому что логистика не была построена.

Меня просто прибивало наше передвижение в «Минчанке» - плюс 10 часов, минус 8 часов в Польше. Ты из Сахалина летишь в Польшу, из Польши ты летишь опять на соревнования. Все время в поездках.

Всё-таки, я думаю, что Казань с «Минчанкой» неправильно сравнивать, потому что финансовые возможности у клуба из Татарстана намного выше. Я думаю, они более приспособлены подстроить логистику команды.Но есть и другой момент - насколько я знаю, если команды будут участвовать в Еврокубках, то мы ничего не сможем играть в России. И как командам подстроить чемпионат таким образом, чтобы играть во всех турнирах, пока большой вопрос. Это нужно очень постараться, приложить усилия, но я думаю, что при большом желании, что у нас это получится.

«Мы с Брайелин Мартинес говорим на итальянском. Но иногда бывает смешно, если я неправильно понимаю, когда наши тренеры немножечко говорят с акцентом, Бра бывало мне переводила»

– Волейболисток «Динамо-Ак Барса» часто вижу на матчах других казанских команд из других видов спорта. Вы куда-то планируете тоже ходить?

– Мы с дочкой были на баскетболе - УНИКС против «Зенита», очень понравилось. Также любим бывать на хоккее и футболе. Я, кстати, как-то раз была на футболе в Италии – на игре миланского «Интера». Буду откровенна, когда смотрю игру, я не совсем все понимаю, но мне очень нравится эта атмосфера. Не думаю, конечно, что в России я такую же атмосферу могу увидеть на футбольном стадионе.

– На хоккее на «Ак Барсе» были?

– Да

– Как вам на «Татнефть Арене»?

– Очень атмосферно.

– А в Минске на хоккей ходили?

– Была на матче хоккейного минского «Динамо». Там тоже заполняемость очень высокая. Это хоккейная команда номер один в нашей стране. На его матчи со всей Беларуси приезжают люди посмотреть.

– Давай о семье. Расскажи про дочку Арину. Будет ли она продолжать дело родителей?

– Мы не хотим давить на дочь, потому что если мама с папой волейболисты, то необязательно, что ребёнок должен заниматься тем же. Ей всего 6,5 лет. Она сейчас начала ходить на матчи. Ей нравится играть в мяч, она любит командный вид спорта. Уже сейчас видно, что индивидуальный вид спорта ей просто не подойдет, она не того темперамента человек.

На вопрос, хочет ли она заниматься волейболом, она говорит: «Да, хочу, найдите мне команду». Спрашивала недавно у Айдара (руководитель пресс-службы ЖВК «Динамо-Ак Барса» - прим.ТИ). Есть команда, туда набирают, но попозже - 2017 года. Арина у нас 2020 года. То есть три года у неё есть.

При этом, она уже занимается. Я считаю, что с детства нужно прививать любовь к спорту и желание им заниматься, следить за своим здоровьем, телом. Думаю, что за эти три года Арина будет более осознанно смотреть с каждым разом наши игры, бывать на тренировках, и понимать, как вообще происходит работа в волейболе. А потом уже будем у неё спрашивать - хочет ли она заниматься или нет.

– Расскажите, как познакомились с мужем?

– Мы с Владом познакомились на сборах в молодёжной сборной. Но у меня тогда был молодой человек. В общем, так и общались, просто как друзья. Это происходило достаточно долго.

Владислав Давыскиба Фото: modenavolley.it

Потом мы увиделись друг с другом в национальной сборной. Мы были молодыми, и он иногда после тренировок мог пригласить прогуляться. А у меня прям классных друзей в сборной не было, потому что я была маленькая тогда. И мы с Владом выходили гулять. И все так и закрутилось.

– Что смотрит и слушает Анна Давыскиба?

– В музыке я меломан - люблю абсолютно любую музыку. У меня создан плейлист приложением «Алиса», и я слушаю её. Иногда добавляю, что понравится.

Очень люблю читать классическую литературу. Правда, очень тяжело иногда дается, особенно сейчас, когда я взялась за Достоевского. Для меня это не самые простые книги, но я для себя подчёркиваю какие-то моменты оттуда, которые я думаю, проживает в жизни практически каждый человек.

Часть смотрю фильмы-экранизации по мотивам книг классической литературы. Очень люблю читать автобиографии людей, таких как Уинстон Черчилль, Антон Павлович Чехов. Ну и, естественно, смотрю мультики с ребёнком. Причем разные - российские, белорусские, советские. Люблю ходить в театры и кино на новые экранизации. Из всех жанров не люблю фантастику. Нравится, что-то старое, или экранизация по книге.

– А что по поводу экстремальных видов спорта?

– Нам, к сожалению, запрещено. Максимум, что я делаю - выхожу с ребёнком на коньках покататься. Если ты уверенно стоишь на коньках, просто по кругу проедешь.

Зимой, когда ездим в горы, у меня дочка увлекается сноубордом. Мне бы очень хотелось с ней разделить эти моменты, но нам просто нельзя, потому что это очень травмоопасно. Есть риск получить даже микротравму, которая потом может перерасти в большую.

– Доминиканки Брайелин Мартинес и Гайла Гонсалес приехали в стан команды в конце подготовительного цикла. Расскажи, как быстро с ними нашла общий язык?

– С Гайлой мы сегодня только увиделись так как она болела. А с Бра мы уже пять дней вместе тренируемся. Мне очень нравится, как она подходит, помогает. Мне безумно понравилось, как она проявляет себя на площадке, на игре, её отношение.

Анна Давыскиба и Брайелин Мартинес Фото: dinamo-kazan.com

Также она очень много шутит, мне нравится с ней тренироваться, мы очень много улыбаемся. И это заряжает на тренировку, потому что без юмора в жизни никуда, даже на тренировки. Надеюсь, что Зоран не будет ругаться.

– Говорите на испанском, на русском?

– Мы говорим на итальянском, английском, и она очень хорошо понимает русский. Иногда бывает смешно, если я неправильно понимаю, когда наши тренеры немножечко говорят с акцентом, и Бра бывало мне переводила.

«В Милане просто здоровенные крысы, не знаю, кого они съели, что с таким размером прийти»

– Зоран Терзич по прошлому сезону славен своими тайм-аутами. Он их берет, а потом игра команды меняется в лучшую сторону. Ты понимаешь, в чем его главная фишка?

– Мы сейчас изучаем друг друга. Зоран - один из немногих тренеров, который ругается за такие вещи, как трусость. Видит, когда в элементах атаки, в элементах подачи ты действительно струсил или испугался чего-то, или где-то перестраховался.

Он ругает, когда нет мысли в голове, для чего ты делаешь какой-то элемент. Ты мог ошибиться, но, если ты ошибся, потому что ты какой-нибудь «дурак», за это он будет очень сильно ругать. Также он злится, если он дает какую-то установку, а ты проиграла мяч, не выполнив её. При этом, ты могла это сделать. Помним о том, что он никогда не дает больше, чем ты можешь сделать.

Когда я подала в сетку последний мяч в третьей партии матча с «Заречьем», он на меня прикрикнул. Но когда мы выиграли партию, перешли, он мне всё спокойно объяснил. Ты начинаешь понимать его ход мыслей. Хотя, я думаю, что на это еще нужно очень много времени.

Также он очень уверенный в себе и в своей команде человек. Если он выпускает игроков, он в них уверен. И эта уверенность передаётся всей команде.

– У вас в команде три белоруски - ты, Татьяна Трофимова, Анастасия Светник. Как-то проставлялись? Может драников на всех наготовили?

– Ещё нет, пока только привезли зефир и конфетки из Беларуси. Но они протеиновые и без сахара. А для того, чтобы сделать вкусные драники, нужно картошку из Беларуси привезти. Чтоб всё было честно. В Суперлиге же осталась «Минчанка». Как полетим к ним на игру, с разрешения тренера угостим девчонок драниками. Ведь это жирное блюдо и тут нужен «зеленый свет» от Зорана.

– Команду в гости в Минске позовете?

– Не всегда у нас есть время. Бывает, мы просто прилетели, сыграли, улетели. Между тренировками мы не можем прогуливаться. Между утренней тренировкой и игрой тоже. Если будет время, то, конечно, мы покажем центр. «Динамо-Ак Барс» обычно, насколько я понимаю, останавливается в центре города. Это очень красивое место. Постараемся сходить куда-нибудь.

– А в Казани где удалось уже погулять?

– Кремль, знаменитая улица Баумана. Удалось покататься на пароме. Наверное, это пока все, что удалось посмотреть.

– Храм всех религий, Волга?

– Там ещё не были. На самом деле не скажу, что не было времени, просто занимались поиском няни, сада, какими-то медицинскими вещами для ребёнка. В сентябре мы потратили много времени на перелеты, переезды. Также я ездила за сборной играть в пляжный волейбол. Поэтому сентябрь у меня в разъездах весь.

– От многих слышал, что в Татарстане одни из лучших дорог в России. Вы, как человек, поигравший в Италии, в Беларуси, можете сравнить их в этих трех регионах?

– Минск и Казань можно сравнить. Можно сравнить в том плане, что они очень похожи. Это правда очень хорошие дороги. Все отремонтировано, все чистенько, все аккуратно, есть где проехать. Везде все хорошо. В Италии, смотря куда попадёшь, есть дороги, где, полнейшая катастрофа.

Естественно, есть автострады - это платные дороги, где хороший асфальт, там пять полос и без ограничений скорости. Но это больше междугородние вещи. Если говорить про город, нет, такого, конечно, не увидишь в Италии. И в целом, по России мне еще не удалось поездить, чтобы сравнить. Но насколько я слышала в плане дорог Казань хороша.

– Татарстанская пловчиха Софья Дьякова рассказывала нам про большое количество крыс в Париже. А в Италии есть такая проблема? Или, как мы знаем, в Италии много бездомных на улице.

– Бездомных людей очень много, которые спят на одеялах. Но это смотря в какой город Италии попадаешь. В мегаполисных, я беру Милан, Флоренцию, там бездомных очень много находишь. Но я последние годы жила в Пинероло, это пригород. Я жила в Бергамо, это тоже пригород Милана. И вот там ты, конечно, этого не встретишь. Это аутичные немножечко города, и я по ним очень скучаю. И бездомных с крысами там не найдёшь. А вот в мегаполисе, да. У меня там няня живет в Милане. И она такое видела, что просто кошмар. Просто здоровенные крысы, не знаю, кого они съели, что с таким размером прийти.

– Италия - это же еще родина моды. Удалось пройтись по бутикам и что-то прикупить?

– Конечно. Помню на первую большую заработную плату муж подарил мне сумку от «Прада». Но при этом, там много магазинов, где можно купить красивые и брендовые вещи по более приятной цене. И да, это, конечно, большой безусловный плюс Италии.

Анна Давыскиба Фото: социальные сети Анны Давыскиба

– О чем мечтает Анна Давыскиба в ближайшие пять лет - в жизни, в спорте?

– Выполнять амбиции клуба - это первое. Второе - очень хочется расти именно в волейболе. Мне очень нравится видеть разницу между мной прошлой и мной сейчас. Я очень хочу продолжать видеть её и дальше. И радовать зрителей. Люблю интересный волейбол, не люблю играть, когда я сама показываю тупость, какую-то глупость.

Люблю мыслить как-то оригинально, где-то какие-то вещи выполнять, не похожие на обычный волейбол. Хочется в этом совершенствоваться, делать какие-то вещи по-новому. Как-то по-новому воспринимать, как-то по-новому играть. И пока буду видеть этот рост, хочется играть.

– Опиши себя тремя словами

– Безусловно, позитивная. Любящая жизнь. Добрая.