Анна Давыскиба: «В чемпионате Индонезии мы играли и на пенопласте»
Волейболистка «Динамо-Ак Барса» Давыскиба - о жизни в Италии, игре в Индонезии и Зоране Терзиче
В это межсезонье состав состав казанского женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барса» пополнила белорусская доигровщица Анна Давыскиба. Корреспондент «ТИ-Спорта» встретился с ней через два дня после старта Суперлиги и о многом поговорил.
«Изначально предложение из Казани пришло только мужу, а через месяц мне позвонил Зоран Терзич»
– Анна, с дебютом вас в Суперлиге за «Динамо-Ак Барс». Как вам в Казани и Татарстане?
– Казань - это отличный город для проживания. Он очень чистый, светлый, с приятными людьми, которые нас окружают. Атмосфера здесь прекрасная. В клубе все очень добрые, меня приняли с радостью. Хочется здесь работать и совершенствоваться.
– Как появилось предложение перейти в Казань?
– Изначально, предложение из столицы Татарстана получил только мой супруг (Владислав Давыскиба – прим. ТИ-Спорта). У меня на тот момент были варианты из Москвы и «Заречья». Но примерно через месяц-полтора после того, как муж подписал контракт с «Зенитом», мне позвонил Зоран Терзич. Он сказал, что посмотрел некоторые игры, пообщался с игроками и хотел бы видеть меня в команде. Я согласилась практически сразу.
- Многие волейболистки при переходе в «Динамо-Ак Барс» признаются – шли в клуб, чтобы поработать с Зораном. В вашем случае, тоже отчасти этот факт был основным?
– Отчасти, да. В Суперлиге есть два тренера, с которыми я хотела поработать - Константин Ушаков из «Заречья» и Зоран Терзич. С одним из них уже удалось познакомиться.
– Несколько недель назад на пресс-конференции Терзич говорил: «Не делайте пока никаких выводов». Какие выводы вы сделали за три недели работы с ним?
– У него специфический подход к игрокам, который отличает его от других тренеров. И к этому нужно адаптироваться. Я сейчас понимаю, что он не требует сверх того, что ты можешь сделать. А просит делать хорошо то, что ты уже умеешь. Он учит мыслить, учит думать, и это очень заряжает. Зоран пытается раскрыть игрока. Поэтому, мне кажется, с ним все очень хотят поработать.
– На днях в социальных сетях клуба мы видели, что к вам на тренировку приходили дети. И Зоран очень трепетно со всеми обходился.
– Дочка часто приходит к нам на тренировки. И если ребенок не мешает тренировочному процессу, то Зоран не против. Особенно, это касается моментов, когда случаются форс-мажоры: ребенок заболел или элементарно нашей няне нужно дать немножко отдыха. И видно, как он обращается с детьми. Это очень мило.
– Он себя, как дедушка с ними в такие моменты ведет?
– Очень по-доброму. Помню, когда Арина (дочка Анны Давыскиба) в первый раз пришла на тренировку, я сказала ей: «Этот тренер очень строгий, пожалуйста, с ним аккуратно». Она пообщалась с ним, подходит и говорит: «Мам, какой-то он совсем не строгий» (смеется).
– Ты родилась в городе Вилейка Минской области. Что вспоминается из детства?
– Из детства остались самые приятные воспоминания. Ведь Вилейка - это такая маленькая деревня, где все друг друга знают, где ты выходишь на улицу, играешь допоздна, никто тебя не зовет, не переживает за тебя. Это маленький город, в котором ничего с тобой не может случиться, и ты имеешь полную свободу/ Эта беззаботность, наверное, самое лучшее воспоминание из детства о моем городе.
– Как давно была там последний раз?
– Стараюсь ездить каждый год, потому что там живет моя бабушка, которая в детстве за мной присматривала. Например, была в прошлом году. Заходила к любительской смешанной команде, которая там располагается - посмотрела, как сделаны залы для игры, как все обустроено. Брат водил меня и показывал. Игроки из этой команды за меня болеют и радуются, поэтому было важно и приятно их поприветствовать.
– Я загуглил знаменитых людей Вилейки. Обнаружил: советский хирург Малиновский Николай Никодимович, у которого наблюдался сам Андропов. И ещё олимпийский по прыжкам на батуте Иван Литвинович. Ты - третья знаменитость в этом списке. Круто?
– Надеюсь, я пойду по их стопам и мы добьёмся чего-то очень крутого в Казани. Надеюсь, в скором времени мы сможем выступить и в еврокубках, очень хочется там поиграть. Я думаю, что все соскучились, и зрители тоже.
– Ты в «Минчанке» была с 14 лет. Расскажи, как происходил этот переход на взрослый уровень?
– У меня была мечта - попасть к старшим игрокам и быть с ними в одной команде. Иногда атмосфера в раздевалке была некомфортна для меня, как для ребёнка. Потому что какие общие интересы могут быть у 14-го подростка и 30-летнего взрослого?
Но при этом, ко мне очень хорошо относились, как к младшему игроку, чему-то обучали. Но, конечно, дискомфорт всегда ощущался, потому что 14 лет - это маленький ребёнок, который нуждается в сотоварищах.
И мне этого не хватало. Но вместе с этим я получала классный опыт волейбола. А вне волейбола, если была возможность, старалась чаще встречаться с друзьями, делиться этими моментами. Друзья в нашем мире очень важны. И это психологически тебя разгружает.
«Наше передвижение в «Минчанке» в ЛЧ меня прибивало - плюс 10 часов на Сахалин, минус 8 часов в Польшу»
– А кто-то в команде на тот момент был твоим таким наставником?
– Когда я пришла в команду в 14 лет, наверное, нет. Но когда исполнилось 16 лет, к нам в клуб перешла Оксана Ковальчук. Она была моим наставником: очень помогала, наставляла в жизни и на площадке.Мне нравился её подход - она настолько добрая, никаких резких отзывов в мою сторону никогда не было. Всегда все в шутку переводила, старалась быть на позитиве. И вот за счёт неё, думаю, я комфортно росла.
И если честно, хочется быть таким же старшим игроком для молодых в команде когда-то.
– После «Минчанки» ты отправилась играть в «Монцу». Как появился вариант в Италии?
– Это случилось до беременности. Мне было 18, игра против «Навары». Меня просмотрели, а в 19 лет предложили контракт - я его подписала, но забеременела. Пришлось разорвать соглашение. Но расторгли на условии, что после родов я вернусь в команду четвёртой доигровщицей в «Монцу» вместе с мужем.
– Как тебе чемпионат Италии?
– Невероятно техничный, интересный, динамичный, быстрый. Я очень рада, что я туда попала. Конечно, Зоран сказал все забыть и делать что-то новое. И я с ним соглашусь - возможно, не все я переняла от итальянского волейбола. Есть ещё моменты, над которыми нужно работать и совершенствоваться. Думаю, у меня есть ещё время на это. И в Казани я смогу делать эти технические шаги еще достаточно долго.
– Ты успела поиграть в Индонезии. Есть ли там волейбол?
– Есть. Чемпионат Индонезии - это достаточно короткий турнир. Он длится всего три месяца. Уровня ли он российского и итальянского? Конечно же, нет. Там два дивизиона: в одном - не могут участвовать легионеры, во втором (Pro liga) - могут участвовать в каждой команде по два легионера.
Например, там в свое время играли Ирина Воронкова, Келси Робинсон и Джордан Томпсон. А попала я туда просто – моему агенту поступило предложение поехать и сыграть. Почему нет? Играть и получать опыт. Ведь, как вы знаете, в Италии укоротили чемпионат, и у нас был отпуск четыре месяца. Для профессиональных спортсменов – это много.
Еще важно – в этом чемпионате я, как легионер, на первом месте. Если ты сыграешь плохо, сыграет плохо вся команда. На тебе такой груз ответственности, поэтому хотелось как-то выходить, играть и каждую игру показывать свой максимум.
Плюс тренировочный процесс очень отличается от нашего. Там по три тренировки в день, и они могут начинаться в семь утра. Нужна какая-то адаптация. Но я рада этому опыту. Один чемпионат я отыграла полностью, во втором помогла только в финале.
– В представлении россиянина, Индонезия - это место для отдыха. Не отвлекало ли это от волейбола?
– Я не буду скрывать, конечно, мы и отдыхали. В середине чемпионата, примерно за три месяца, у нас с клубом было оговорено, что они нас отправляли на десять дней в отпуск. Отдохнул, переключился.
Отмечу, что для игры там невероятно жарко - около 40 градусов жары. Системы кондиционирования не существует – точнее, она построена на вентиляторах. Ты теряешь много воды. Нужно быть очень осторожным со своим телом, готовиться тщательнее к тренировкам, потому что риск получить травму крайне высок. И на каких покрытиях мы только не играли. Не только терафлекс, но и пенопласт, например.
– Ты уже говоришь о том, что «Динамо-Ак Барс» совсем другой уровень, другая ответственность. А есть уже понимание, что ты пришла в команду чемпиона России и ниже какого-то уровня сама для себя внутренне падать не можешь?
– Да, конечно. Амбиции у команды невероятно большие. Для нас важно выиграть всегда и все. Как уже говорило руководство клуба, есть первое место и нет никакого другого. Для этого нужно много работать, друг друга поддерживать. Я очень рада, что у нас такой коллектив в команде, все очень классно входят в команду, вливаются в игру, поддерживают друг друга, помогают, подсказывают.
В «Динамо-Ак Барсе» есть место здоровой конкуренции. И за это я очень благодарна команде и тренерскому составу, и клубу, который создал такую атмосферу, в которой очень приятно находиться и хочется расти.
– Есть ли вещи, которые тебя удивили в Казани, в России за это короткое время тут?
– В плане волейбола я готовилась к тому, что скорость игры будет отличаться. Ведь в России намного выше сами игроки - они силовые, а скорости здесь как таковой, как в Италии, абсолютно нет.
В плане жизни - я пока не привыкла к холоду в Казани. Для меня в октябре такая погода - это очень холодно. Мы на днях общались с няней, которая живет в Италии – у них 30 градусов тепла, ходят в маечке, максимум в кофте. А нам сейчас надо уже выходить в пуховике, чтобы не замерзнуть.
А менталитет мне очень нравится именно в Казани. Приезжаешь в другую часть России, он другой. В столице Татарстана другие люди, и они очень, если честно, похожи на людей европейского типа. И это мне очень импонирует. Ну и пробки. Но пробки они есть и в больших городах Италии.
– В Минске не такая же погода, как в Казани?
– Я в Минске не жила 6 лет. Я зиму не видела. Вспоминаю детство и юность, но точно погода была не как в Казани.
– Анна, зимой сильно удивитесь количеству снега
– У меня забавная ситуация есть на этот счет. В Италии нет снега зимой, только в горах. На Новый год, если есть выходные, мы с дочкой ездили в горы. А что такое горы в Италии? Ты выходишь в майке, тебе тепло, но вокруг тебя снег. В майке, в кофте ты можешь выйти гулять по этой снежной долине.
И когда мы переехали в Россию, дочка радостно говорит, «Мам, наконец-то в Казани столько времени снег будет». Я говорю, «Арина...». Я не расстраивала пока её, но думаю, что она уже понимает, куда она попала, потому что в октябре мы в куртке ни разу ещё не гуляли (смеется).
– Давай про международную арену поговорим. Сборные России и Беларуси уже допущены до турниров в следующем году.
– Нас на уровне сборной допустили до Евролиги по-моему. Золотой, серебряной сейчас нет. И будет один турнир, как Евролига, на который мы допущены.
– Есть ощущение, что «наконец-то»?
– Ощущение «наконец-то», но с другой стороны, посмотрите, какой груз будет лежать на России и на Беларуси сейчас. Мы первопроходцы. Нам нужно не просто зайти, а очень громко постучаться на международную арену. У России и Беларуси свои уровни и задачи. Нам предстоит ответственная миссия. И мне очень интересно, как мы выдержим такой груз ответственности, который на нас будет возложен.
Тут же еще важно, чтобы страх перед какой-то ответственностью не переломил наше желание и рвение играть в волейбол, потому что мы уже, правда, соскучились по международным турнирам. И даже уже немножко грустно приезжать и готовиться к сборной, когда ты знаешь, что ты сыграешь максимум одну-две игры.
В прошлые годы это были парные встречи с Россией, и то, на них не приезжал полноценный состав. В этом году мы играли с Азербайджаном. Ты готовишься месяц к двум играм, результат которых не так важен. А важно просто посмотреть, что из себя представляет команда. Никаких очков ты не набираешь, ничего ты для Беларуси, так скажем, не делаешь.
– Говорят, что и еврокубки для клубов со следующего сезона планируют вернуть. Но нужно будет снова разделять силы на три «фронта». Ждете ли вы уже этого момента?
– На самом деле, я жду европейских игр, потому что это очень интересное переключение. Но как это будет... Я играла с «Минчанкой» семь лет назад в подгруппе Лиги чемпионов. И тогда в чемпионате России был ещё Сахалин. Признаюсь, это был самый тяжёлый сезон в моей жизни, потому что логистика не была построена.
Меня просто прибивало наше передвижение в «Минчанке» - плюс 10 часов, минус 8 часов в Польше. Ты из Сахалина летишь в Польшу, из Польши ты летишь опять на соревнования. Все время в поездках.
Всё-таки, я думаю, что Казань с «Минчанкой» неправильно сравнивать, потому что финансовые возможности у клуба из Татарстана намного выше. Я думаю, они более приспособлены подстроить логистику команды.Но есть и другой момент - насколько я знаю, если команды будут участвовать в Еврокубках, то мы ничего не сможем играть в России. И как командам подстроить чемпионат таким образом, чтобы играть во всех турнирах, пока большой вопрос. Это нужно очень постараться, приложить усилия, но я думаю, что при большом желании, что у нас это получится.
«Мы с Брайелин Мартинес говорим на итальянском. Но иногда бывает смешно, если я неправильно понимаю, когда наши тренеры немножечко говорят с акцентом, Бра бывало мне переводила»
– Волейболисток «Динамо-Ак Барса» часто вижу на матчах других казанских команд из других видов спорта. Вы куда-то планируете тоже ходить?
– Мы с дочкой были на баскетболе - УНИКС против «Зенита», очень понравилось. Также любим бывать на хоккее и футболе. Я, кстати, как-то раз была на футболе в Италии – на игре миланского «Интера». Буду откровенна, когда смотрю игру, я не совсем все понимаю, но мне очень нравится эта атмосфера. Не думаю, конечно, что в России я такую же атмосферу могу увидеть на футбольном стадионе.
– На хоккее на «Ак Барсе» были?
– Да
– Как вам на «Татнефть Арене»?
– Очень атмосферно.
– А в Минске на хоккей ходили?
– Была на матче хоккейного минского «Динамо». Там тоже заполняемость очень высокая. Это хоккейная команда номер один в нашей стране. На его матчи со всей Беларуси приезжают люди посмотреть.
– Давай о семье. Расскажи про дочку Арину. Будет ли она продолжать дело родителей?
– Мы не хотим давить на дочь, потому что если мама с папой волейболисты, то необязательно, что ребёнок должен заниматься тем же. Ей всего 6,5 лет. Она сейчас начала ходить на матчи. Ей нравится играть в мяч, она любит командный вид спорта. Уже сейчас видно, что индивидуальный вид спорта ей просто не подойдет, она не того темперамента человек.
На вопрос, хочет ли она заниматься волейболом, она говорит: «Да, хочу, найдите мне команду». Спрашивала недавно у Айдара (руководитель пресс-службы ЖВК «Динамо-Ак Барса» - прим.ТИ). Есть команда, туда набирают, но попозже - 2017 года. Арина у нас 2020 года. То есть три года у неё есть.
При этом, она уже занимается. Я считаю, что с детства нужно прививать любовь к спорту и желание им заниматься, следить за своим здоровьем, телом. Думаю, что за эти три года Арина будет более осознанно смотреть с каждым разом наши игры, бывать на тренировках, и понимать, как вообще происходит работа в волейболе. А потом уже будем у неё спрашивать - хочет ли она заниматься или нет.
– Расскажите, как познакомились с мужем?
– Мы с Владом познакомились на сборах в молодёжной сборной. Но у меня тогда был молодой человек. В общем, так и общались, просто как друзья. Это происходило достаточно долго.
Потом мы увиделись друг с другом в национальной сборной. Мы были молодыми, и он иногда после тренировок мог пригласить прогуляться. А у меня прям классных друзей в сборной не было, потому что я была маленькая тогда. И мы с Владом выходили гулять. И все так и закрутилось.
– Что смотрит и слушает Анна Давыскиба?
– В музыке я меломан - люблю абсолютно любую музыку. У меня создан плейлист приложением «Алиса», и я слушаю её. Иногда добавляю, что понравится.
Очень люблю читать классическую литературу. Правда, очень тяжело иногда дается, особенно сейчас, когда я взялась за Достоевского. Для меня это не самые простые книги, но я для себя подчёркиваю какие-то моменты оттуда, которые я думаю, проживает в жизни практически каждый человек.
Часть смотрю фильмы-экранизации по мотивам книг классической литературы. Очень люблю читать автобиографии людей, таких как Уинстон Черчилль, Антон Павлович Чехов. Ну и, естественно, смотрю мультики с ребёнком. Причем разные - российские, белорусские, советские. Люблю ходить в театры и кино на новые экранизации. Из всех жанров не люблю фантастику. Нравится, что-то старое, или экранизация по книге.
– А что по поводу экстремальных видов спорта?
– Нам, к сожалению, запрещено. Максимум, что я делаю - выхожу с ребёнком на коньках покататься. Если ты уверенно стоишь на коньках, просто по кругу проедешь.
Зимой, когда ездим в горы, у меня дочка увлекается сноубордом. Мне бы очень хотелось с ней разделить эти моменты, но нам просто нельзя, потому что это очень травмоопасно. Есть риск получить даже микротравму, которая потом может перерасти в большую.
– Доминиканки Брайелин Мартинес и Гайла Гонсалес приехали в стан команды в конце подготовительного цикла. Расскажи, как быстро с ними нашла общий язык?
– С Гайлой мы сегодня только увиделись так как она болела. А с Бра мы уже пять дней вместе тренируемся. Мне очень нравится, как она подходит, помогает. Мне безумно понравилось, как она проявляет себя на площадке, на игре, её отношение.
Также она очень много шутит, мне нравится с ней тренироваться, мы очень много улыбаемся. И это заряжает на тренировку, потому что без юмора в жизни никуда, даже на тренировки. Надеюсь, что Зоран не будет ругаться.
– Говорите на испанском, на русском?
– Мы говорим на итальянском, английском, и она очень хорошо понимает русский. Иногда бывает смешно, если я неправильно понимаю, когда наши тренеры немножечко говорят с акцентом, и Бра бывало мне переводила.
«В Милане просто здоровенные крысы, не знаю, кого они съели, что с таким размером прийти»
– Зоран Терзич по прошлому сезону славен своими тайм-аутами. Он их берет, а потом игра команды меняется в лучшую сторону. Ты понимаешь, в чем его главная фишка?
– Мы сейчас изучаем друг друга. Зоран - один из немногих тренеров, который ругается за такие вещи, как трусость. Видит, когда в элементах атаки, в элементах подачи ты действительно струсил или испугался чего-то, или где-то перестраховался.
Он ругает, когда нет мысли в голове, для чего ты делаешь какой-то элемент. Ты мог ошибиться, но, если ты ошибся, потому что ты какой-нибудь «дурак», за это он будет очень сильно ругать. Также он злится, если он дает какую-то установку, а ты проиграла мяч, не выполнив её. При этом, ты могла это сделать. Помним о том, что он никогда не дает больше, чем ты можешь сделать.
Когда я подала в сетку последний мяч в третьей партии матча с «Заречьем», он на меня прикрикнул. Но когда мы выиграли партию, перешли, он мне всё спокойно объяснил. Ты начинаешь понимать его ход мыслей. Хотя, я думаю, что на это еще нужно очень много времени.
Также он очень уверенный в себе и в своей команде человек. Если он выпускает игроков, он в них уверен. И эта уверенность передаётся всей команде.
– У вас в команде три белоруски - ты, Татьяна Трофимова, Анастасия Светник. Как-то проставлялись? Может драников на всех наготовили?
– Ещё нет, пока только привезли зефир и конфетки из Беларуси. Но они протеиновые и без сахара. А для того, чтобы сделать вкусные драники, нужно картошку из Беларуси привезти. Чтоб всё было честно. В Суперлиге же осталась «Минчанка». Как полетим к ним на игру, с разрешения тренера угостим девчонок драниками. Ведь это жирное блюдо и тут нужен «зеленый свет» от Зорана.
– Команду в гости в Минске позовете?
– Не всегда у нас есть время. Бывает, мы просто прилетели, сыграли, улетели. Между тренировками мы не можем прогуливаться. Между утренней тренировкой и игрой тоже. Если будет время, то, конечно, мы покажем центр. «Динамо-Ак Барс» обычно, насколько я понимаю, останавливается в центре города. Это очень красивое место. Постараемся сходить куда-нибудь.
– А в Казани где удалось уже погулять?
– Кремль, знаменитая улица Баумана. Удалось покататься на пароме. Наверное, это пока все, что удалось посмотреть.
– Храм всех религий, Волга?
– Там ещё не были. На самом деле не скажу, что не было времени, просто занимались поиском няни, сада, какими-то медицинскими вещами для ребёнка. В сентябре мы потратили много времени на перелеты, переезды. Также я ездила за сборной играть в пляжный волейбол. Поэтому сентябрь у меня в разъездах весь.
– От многих слышал, что в Татарстане одни из лучших дорог в России. Вы, как человек, поигравший в Италии, в Беларуси, можете сравнить их в этих трех регионах?
– Минск и Казань можно сравнить. Можно сравнить в том плане, что они очень похожи. Это правда очень хорошие дороги. Все отремонтировано, все чистенько, все аккуратно, есть где проехать. Везде все хорошо. В Италии, смотря куда попадёшь, есть дороги, где, полнейшая катастрофа.
Естественно, есть автострады - это платные дороги, где хороший асфальт, там пять полос и без ограничений скорости. Но это больше междугородние вещи. Если говорить про город, нет, такого, конечно, не увидишь в Италии. И в целом, по России мне еще не удалось поездить, чтобы сравнить. Но насколько я слышала в плане дорог Казань хороша.
– Татарстанская пловчиха Софья Дьякова рассказывала нам про большое количество крыс в Париже. А в Италии есть такая проблема? Или, как мы знаем, в Италии много бездомных на улице.
– Бездомных людей очень много, которые спят на одеялах. Но это смотря в какой город Италии попадаешь. В мегаполисных, я беру Милан, Флоренцию, там бездомных очень много находишь. Но я последние годы жила в Пинероло, это пригород. Я жила в Бергамо, это тоже пригород Милана. И вот там ты, конечно, этого не встретишь. Это аутичные немножечко города, и я по ним очень скучаю. И бездомных с крысами там не найдёшь. А вот в мегаполисе, да. У меня там няня живет в Милане. И она такое видела, что просто кошмар. Просто здоровенные крысы, не знаю, кого они съели, что с таким размером прийти.
– Италия - это же еще родина моды. Удалось пройтись по бутикам и что-то прикупить?
– Конечно. Помню на первую большую заработную плату муж подарил мне сумку от «Прада». Но при этом, там много магазинов, где можно купить красивые и брендовые вещи по более приятной цене. И да, это, конечно, большой безусловный плюс Италии.
– О чем мечтает Анна Давыскиба в ближайшие пять лет - в жизни, в спорте?
– Выполнять амбиции клуба - это первое. Второе - очень хочется расти именно в волейболе. Мне очень нравится видеть разницу между мной прошлой и мной сейчас. Я очень хочу продолжать видеть её и дальше. И радовать зрителей. Люблю интересный волейбол, не люблю играть, когда я сама показываю тупость, какую-то глупость.
Люблю мыслить как-то оригинально, где-то какие-то вещи выполнять, не похожие на обычный волейбол. Хочется в этом совершенствоваться, делать какие-то вещи по-новому. Как-то по-новому воспринимать, как-то по-новому играть. И пока буду видеть этот рост, хочется играть.
– Опиши себя тремя словами
– Безусловно, позитивная. Любящая жизнь. Добрая.