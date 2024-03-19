Анна Asti выступила перед пациентами Онкоцентра ДРКБ и привезла дорогой препарат ребенку

Певица Анна Asti посетила Центр детской онкологии, гематологии и хирургии Детской республиканской клинической больницы Татарстана. У артистки свой благотворительный фонд, учредителем которого является Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В онкоцентре певица встретилась с детьми, которые проходят длительное лечение. Анна Asti подарила ребятам подарки: футболки, игрушки, кепки, сладости и настольные игры.

«С поездкой именно в Казань нам помогла Ирина Волынец. Мы находимся в постоянном поиске разных заведений, учреждений, которым можно помочь, в которые можно приехать и быть полезными», – отметила певица.

Волынец в свою очередь добавила, что помимо игрушек, фонд приобрел дорогостоящий препарат для одного из пациентов.

«Мы дружим с ДРКБ, я по роду своей службы хорошо знакома с коллективом врачей. Сюда звонишь и говоришь, что есть вот такая идея, и ее всецело поддерживают», – рассказала Уполномоченный по правам ребенка в РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Больше всего дети и родители ждали выступление певицы Анны Asti. Она исполнила несколько своих песен под гитару. Мамы снимали выступление на видео, подпевали любимым хитам и аплодировали.

«Мне кажется, я до сих пор волнуюсь. Я безумно люблю детей, всех хочется обнять, некоторых даже получилось, они подошли ко мне, и мы крепко обнялись. У меня самые позитивные эмоции. Когда ты делаешь такие дела, то не знаешь, чего ждать, потому что волнуешься, чтобы всем хватило подарков, чтобы все были счастливы, чтобы они были рады тебя видеть. И у нас все это сложилось», – отметила Анна Asti.

После музыкального выступления к певице выстроилась очередь, чтобы сделать фотографии на память.